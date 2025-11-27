- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
10 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (23.08%)
En iyi işlem:
5.58 USD
En kötü işlem:
-6.26 USD
Brüt kâr:
21.70 USD (731 pips)
Brüt zarar:
-7.86 USD (161 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (13.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.45 USD (6)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.58%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.79
Alış işlemleri:
7 (53.85%)
Satış işlemleri:
6 (46.15%)
Kâr faktörü:
2.76
Beklenen getiri:
1.06 USD
Ortalama kâr:
2.17 USD
Ortalama zarar:
-2.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-7.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.74 USD (2)
Aylık büyüme:
0.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7.74 USD (0.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.39% (7.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCHF
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCHF
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCHF
|578
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.58 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +13.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 10
|
ThinkForex-Live 2
|0.00 × 12
|
XM.COM-Real 2
|0.00 × 1
|
Activtrades-4
|0.00 × 6
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.17 × 12
|
RoboMarketsLLC-ECN
|0.18 × 11
|
UniverseWheel-Live
|0.25 × 4
|
TTCM-Live3
|0.29 × 7
|
RoboForexEU-ECN
|0.32 × 545
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.34 × 41
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 231
|
JustForex-Live
|0.40 × 117
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.42 × 19
|
ICMarketsSC-Live11
|0.43 × 156
Депозит 2000$
Валюта EUR/CHF
