SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Morning Trading
Lo Thi Mai Loan

Morning Trading

Lo Thi Mai Loan
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
237
Kârla kapanan işlemler:
139 (58.64%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (41.35%)
En iyi işlem:
33.06 USD
En kötü işlem:
-33.07 USD
Brüt kâr:
1 190.48 USD (1 035 686 pips)
Brüt zarar:
-785.68 USD (567 618 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (129.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
234.88 USD (18)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.24
Alış işlemleri:
121 (51.05%)
Satış işlemleri:
116 (48.95%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
1.71 USD
Ortalama kâr:
8.56 USD
Ortalama zarar:
-8.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-51.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-84.49 USD (9)
Aylık büyüme:
1 226.67%
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.62 USD
Maksimum:
124.92 USD (57.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 226
ETHUSDm 10
BTCUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 394
ETHUSDm 2
BTCUSDm 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 377K
ETHUSDm 1.5K
BTCUSDm 90K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.06 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +129.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This is a trading account that operates 80% of the time in the morning and focuses on XAU scalping trades.
İnceleme yok
2025.11.27 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol