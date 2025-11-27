- Büyüme
İşlemler:
237
Kârla kapanan işlemler:
139 (58.64%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (41.35%)
En iyi işlem:
33.06 USD
En kötü işlem:
-33.07 USD
Brüt kâr:
1 190.48 USD (1 035 686 pips)
Brüt zarar:
-785.68 USD (567 618 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (129.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
234.88 USD (18)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.24
Alış işlemleri:
121 (51.05%)
Satış işlemleri:
116 (48.95%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
1.71 USD
Ortalama kâr:
8.56 USD
Ortalama zarar:
-8.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-51.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-84.49 USD (9)
Aylık büyüme:
1 226.67%
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.62 USD
Maksimum:
124.92 USD (57.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|226
|ETHUSDm
|10
|BTCUSDm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|394
|ETHUSDm
|2
|BTCUSDm
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|377K
|ETHUSDm
|1.5K
|BTCUSDm
|90K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +33.06 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +129.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This is a trading account that operates 80% of the time in the morning and focuses on XAU scalping trades.
