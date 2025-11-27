SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / HIGH RISK Gold MT5
MARCUS PARLOW

HIGH RISK Gold MT5

MARCUS PARLOW
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -7%
GlobalPrime-Trade
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 442
Kârla kapanan işlemler:
2 306 (94.43%)
Zararla kapanan işlemler:
136 (5.57%)
En iyi işlem:
20.27 EUR
En kötü işlem:
-89.27 EUR
Brüt kâr:
3 367.51 EUR (236 767 pips)
Brüt zarar:
-3 437.00 EUR (222 320 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
308 (266.07 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
266.07 EUR (308)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.82%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
846
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
-0.09
Alış işlemleri:
1 222 (50.04%)
Satış işlemleri:
1 220 (49.96%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.03 EUR
Ortalama kâr:
1.46 EUR
Ortalama zarar:
-25.27 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-297.34 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-297.34 EUR (7)
Aylık büyüme:
-7.39%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
172.25 EUR
Maksimum:
781.42 EUR (70.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.77% (781.42 EUR)
Varlığa göre:
19.40% (87.66 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2442
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -79
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.27 EUR
En kötü işlem: -89 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 308
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +266.07 EUR
Maksimum ardışık zarar: -297.34 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GlobalPrime-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.27 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 10:50
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HIGH RISK Gold MT5
Ayda 50 USD
-7%
0
0
USD
343
EUR
2
99%
2 442
94%
100%
0.97
-0.03
EUR
71%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.