- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.41 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.81 USD (80 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (0.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.81 USD (2)
Sharpe oranı:
82.33
Alım-satım etkinliği:
66.77%
Maks. mevduat yükü:
0.26%
En son işlem:
25 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
0.41 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.11% (1.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.41 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.05 × 59
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 87
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.74 × 1417
|
Exness-MT5Real5
|0.88 × 33
|
FusionMarkets-Live
|0.90 × 63
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.30 × 1956
|
Forex.com-Live 536
|1.34 × 153
|
Exness-MT5Real2
|1.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.46 × 95
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
2
100%
67%
n/a
0.41
USD
USD
0%
1:500