- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
30 (81.08%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (18.92%)
En iyi işlem:
15.35 USD
En kötü işlem:
-17.24 USD
Brüt kâr:
111.76 USD (2 577 pips)
Brüt zarar:
-67.29 USD (1 041 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (34.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.26 USD (9)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.46%
En son işlem:
54 dakika önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.35
Alış işlemleri:
19 (51.35%)
Satış işlemleri:
18 (48.65%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
1.20 USD
Ortalama kâr:
3.73 USD
Ortalama zarar:
-9.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-32.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.94 USD (3)
Aylık büyüme:
2.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
32.94 USD (1.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.61% (32.94 USD)
Varlığa göre:
0.25% (5.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCHF
|44
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCHF
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.35 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +34.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 5
|
NPBFX-Real-2
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 3
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 16
|
XM.COM-Real 7
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
Activtrades-4
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ECN
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ViproMarkets-Live
|0.00 × 3
|
IronFX-Real4
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.13 × 16
Депозит 2000$
Валюта GBP/CHF
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
37
81%
100%
1.66
1.20
USD
USD
2%
1:500