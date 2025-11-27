Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaFX-Real 0.00 × 2 Pepperstone-Edge09 0.00 × 8 MTCOOK-Live 0.00 × 1 ForexClubBY-MT4 Market Real Server 0.00 × 2 ICMarkets-Live14 0.00 × 3 OrtegaCapital-Server 0.00 × 1 InfinoxCapital-Live03 0.00 × 1 ICMarkets-Live18 0.00 × 12 Pepperstone-Edge12 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.00 × 5 Exness-Real9 0.00 × 3 TMGM.TradeMaxAU-Demo 0.00 × 5 ThreeTrader-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 1 Tickmill-Live02 0.00 × 3 OrbexGlobal-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge06 0.00 × 2 FTT-Live 0.00 × 1 LMAX-DemoUK 0.00 × 4 SFM-Live 0.00 × 1 LMAX-LiveUK 0.00 × 1 MaxFX-Live Server 0.00 × 1 RoboForexEU-ECN 0.00 × 1 Activtrades-4 0.00 × 2 BMFN-RealCFD 0.00 × 1 186 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya