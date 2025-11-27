- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
18 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (25.00%)
En iyi işlem:
14.60 USD
En kötü işlem:
-14.38 USD
Brüt kâr:
63.82 USD (1 548 pips)
Brüt zarar:
-46.57 USD (806 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (18.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.50 USD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.70%
En son işlem:
0 dakika önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
11 (45.83%)
Satış işlemleri:
13 (54.17%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
0.72 USD
Ortalama kâr:
3.55 USD
Ortalama zarar:
-7.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-31.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.18 USD (3)
Aylık büyüme:
0.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
31.18 USD (1.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.52% (31.18 USD)
Varlığa göre:
0.40% (8.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|750
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.60 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +18.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 8
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
OrtegaCapital-Server
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 12
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real9
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 5
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 3
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 2
|
FTT-Live
|0.00 × 1
|
LMAX-DemoUK
|0.00 × 4
|
SFM-Live
|0.00 × 1
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 1
|
MaxFX-Live Server
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ECN
|0.00 × 1
|
Activtrades-4
|0.00 × 2
|
BMFN-RealCFD
|0.00 × 1
