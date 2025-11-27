- Büyüme
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
25 (80.64%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (19.35%)
En iyi işlem:
127.44 USD
En kötü işlem:
-87.08 USD
Brüt kâr:
717.02 USD (54 895 pips)
Brüt zarar:
-207.89 USD (9 528 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (400.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
400.10 USD (13)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
5.85
Alış işlemleri:
25 (80.65%)
Satış işlemleri:
6 (19.35%)
Kâr faktörü:
3.45
Beklenen getiri:
16.42 USD
Ortalama kâr:
28.68 USD
Ortalama zarar:
-34.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-13.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-87.08 USD (1)
Aylık büyüme:
83.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
87.08 USD (7.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|24
|NQ.m
|4
|EURUSD.m
|2
|NK.m
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.m
|495
|NQ.m
|44
|EURUSD.m
|1
|NK.m
|-31
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.m
|26K
|NQ.m
|20K
|EURUSD.m
|49
|NK.m
|-610
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +127.44 USD
En kötü işlem: -87 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +400.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
