SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Trendy 4
Stephanny

Trendy 4

Stephanny
0 inceleme
24 hafta
0 / 0 USD
0%
Monex-Server5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
25 (80.64%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (19.35%)
En iyi işlem:
127.44 USD
En kötü işlem:
-87.08 USD
Brüt kâr:
717.02 USD (54 895 pips)
Brüt zarar:
-207.89 USD (9 528 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (400.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
400.10 USD (13)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
5.85
Alış işlemleri:
25 (80.65%)
Satış işlemleri:
6 (19.35%)
Kâr faktörü:
3.45
Beklenen getiri:
16.42 USD
Ortalama kâr:
28.68 USD
Ortalama zarar:
-34.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-13.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-87.08 USD (1)
Aylık büyüme:
83.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
87.08 USD (7.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.m 24
NQ.m 4
EURUSD.m 2
NK.m 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.m 495
NQ.m 44
EURUSD.m 1
NK.m -31
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.m 26K
NQ.m 20K
EURUSD.m 49
NK.m -610
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +127.44 USD
En kötü işlem: -87 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +400.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

