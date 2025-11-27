- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
24 (96.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (4.00%)
En iyi işlem:
129.00 USD
En kötü işlem:
-91.90 USD
Brüt kâr:
588.65 USD (29 948 pips)
Brüt zarar:
-91.90 USD (4 585 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (438.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
438.20 USD (22)
Sharpe oranı:
0.66
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
5.41
Alış işlemleri:
19 (76.00%)
Satış işlemleri:
6 (24.00%)
Kâr faktörü:
6.41
Beklenen getiri:
19.87 USD
Ortalama kâr:
24.53 USD
Ortalama zarar:
-91.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-91.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.90 USD (1)
Aylık büyüme:
80.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
91.90 USD (11.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|19
|EURUSD.m
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.m
|495
|EURUSD.m
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.m
|25K
|EURUSD.m
|137
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +129.00 USD
En kötü işlem: -92 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +438.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trendy 1 is follow trend trading strategi base on fundamental analisys by Koki Duit +6287855584820
