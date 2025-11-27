SinyallerBölümler
Satria Adji Prakoso

CalibreFX Hunter

Satria Adji Prakoso
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 0%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
15 (17.64%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (82.35%)
En iyi işlem:
179.76 USD
En kötü işlem:
-18.48 USD
Brüt kâr:
283.81 USD (3 646 pips)
Brüt zarar:
-256.67 USD (4 035 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (18.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
179.76 USD (1)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
91.64%
Maks. mevduat yükü:
2.37%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
87
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
46 (54.12%)
Satış işlemleri:
39 (45.88%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
18.92 USD
Ortalama zarar:
-3.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-175.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-175.52 USD (28)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
169.31 USD
Maksimum:
175.52 USD (1.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.75% (175.52 USD)
Varlığa göre:
0.16% (15.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 84
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 27
EURUSD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -388
EURUSD -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +179.76 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +18.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -175.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
EightcapLtd-Real-4
7.75 × 508
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
İnceleme yok
2025.11.27 07:39
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 07:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
