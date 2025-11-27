SinyallerBölümler
ONR CORRELATION MASTER REEL ACCOUNT
Onur Erkan Yildiz

ONR CORRELATION MASTER REEL ACCOUNT

Onur Erkan Yildiz
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
FBS-Real
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
21 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (25.00%)
En iyi işlem:
17.30 USD
En kötü işlem:
-9.30 USD
Brüt kâr:
102.78 USD (1 646 pips)
Brüt zarar:
-21.66 USD (1 146 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (18.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.61 USD (4)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
66.41%
Maks. mevduat yükü:
23.81%
En son işlem:
37 dakika önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
5.79
Alış işlemleri:
14 (50.00%)
Satış işlemleri:
14 (50.00%)
Kâr faktörü:
4.75
Beklenen getiri:
2.90 USD
Ortalama kâr:
4.89 USD
Ortalama zarar:
-3.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-14.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.00 USD (2)
Aylık büyüme:
8.11%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
14.00 USD (1.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.36% (14.00 USD)
Varlığa göre:
5.96% (64.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 5
USDCHF 5
GBPUSD 4
EURUSD 4
XAGUSD 3
XAUUSD 3
GBPJPY 1
EURJPY 1
AUDCAD 1
AUDJPY 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD -1
USDCHF 26
GBPUSD 0
EURUSD 19
XAGUSD 40
XAUUSD -9
GBPJPY 2
EURJPY 3
AUDCAD 0
AUDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD -9
USDCHF 206
GBPUSD 7
EURUSD 191
XAGUSD 788
XAUUSD -854
GBPJPY 67
EURJPY 93
AUDCAD -12
AUDJPY 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.30 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +18.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real10
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
MilliniumFortune-Live
0.00 × 2
Garnet-Server
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 4
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 7
itexsys-Platform
0.00 × 11
Opogroup-Server1
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
FreshForex-MT5
0.00 × 2
FanHuaGroupLimited-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 33
EightcapGlobal-Live
0.00 × 7
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 3
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
280 daha fazla...
RESMİ PERFORMANS HESABI (1.000$ REEL) Bu hesap, sistemlerimizin her bakiye seviyesinde nasıl çalıştığını şeffafça göstermek amacıyla bilinçli olarak 1.000$ ile başlatılmıştır. Portföy Dağılımı:

  • %80 ONR CORRELATION MASTER: İstatistiksel Arbitraj (Ana Kazanç)

  • %20 ONR SMART MONEY AI: Yapay Zeka Trend Takibi (Ek Getiri)

    👉 AYNI SONUÇLARI ALMAK İÇİN ROBOTU İNDİRİN: https://www.mql5.com/tr/market/product/156531


2025.11.28 06:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.11.28 06:35 2025.11.28 06:35:57  

OFFICIAL SHOWCASE ACCOUNT ($1,000 REAL) This real account was deliberately started with a $1,000 balance to demonstrate how accessible and scalable our systems are for every trader. Portfolio Strategy: 80% ONR CORRELATION MASTER: Statistical Arbitrage & Hedge (Safe Growth) 20% ONR SMART MONEY AI: AI-Based Trend Following (Bonus Profit) 👉 DOWNLOAD THE ROBOT & COPY THIS SYSTEM: https://www.mql5.com/tr/market/product/156531

2025.11.28 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 16:12
Share of trading days is too low
2025.11.27 16:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.27 06:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 06:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 06:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 06:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
