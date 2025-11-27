- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|5
|USDCHF
|5
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|4
|XAGUSD
|3
|XAUUSD
|3
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|-1
|USDCHF
|26
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|19
|XAGUSD
|40
|XAUUSD
|-9
|GBPJPY
|2
|EURJPY
|3
|AUDCAD
|0
|AUDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|-9
|USDCHF
|206
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|191
|XAGUSD
|788
|XAUUSD
|-854
|GBPJPY
|67
|EURJPY
|93
|AUDCAD
|-12
|AUDJPY
|23
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 2
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 4
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 7
|
itexsys-Platform
|0.00 × 11
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 2
|
FanHuaGroupLimited-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 33
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 7
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
RESMİ PERFORMANS HESABI (1.000$ REEL) Bu hesap, sistemlerimizin her bakiye seviyesinde nasıl çalıştığını şeffafça göstermek amacıyla bilinçli olarak 1.000$ ile başlatılmıştır. Portföy Dağılımı:
-
%80 ONR CORRELATION MASTER: İstatistiksel Arbitraj (Ana Kazanç)
-
%20 ONR SMART MONEY AI: Yapay Zeka Trend Takibi (Ek Getiri)
👉 AYNI SONUÇLARI ALMAK İÇİN ROBOTU İNDİRİN: https://www.mql5.com/tr/market/product/156531
OFFICIAL SHOWCASE ACCOUNT ($1,000 REAL) This real account was deliberately started with a $1,000 balance to demonstrate how accessible and scalable our systems are for every trader. Portfolio Strategy: 80% ONR CORRELATION MASTER: Statistical Arbitrage & Hedge (Safe Growth) 20% ONR SMART MONEY AI: AI-Based Trend Following (Bonus Profit) 👉 DOWNLOAD THE ROBOT & COPY THIS SYSTEM: https://www.mql5.com/tr/market/product/156531
USD
USD
USD