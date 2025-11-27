- Büyüme
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
5 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (28.57%)
En iyi işlem:
202.00 JPY
En kötü işlem:
-307.00 JPY
Brüt kâr:
450.00 JPY (303 pips)
Brüt zarar:
-311.00 JPY (157 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (395.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
395.00 JPY (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
0.45
Alış işlemleri:
7 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
19.86 JPY
Ortalama kâr:
90.00 JPY
Ortalama zarar:
-155.50 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-307.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-307.00 JPY (1)
Aylık büyüme:
0.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
307.00 JPY
Maksimum:
307.00 JPY (2.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +202.00 JPY
En kötü işlem: -307 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +395.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -307.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
One Shoot System with TP and SL, no averaging, no hadging, no mattingle, no dangerous system
