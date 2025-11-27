SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HTSOFT
Tao Huang

HTSOFT

Tao Huang
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -85%
ICMarketsSC-Live09
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
18 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (66.67%)
En iyi işlem:
12.89 USD
En kötü işlem:
-9.75 USD
Brüt kâr:
40.89 USD (3 212 pips)
Brüt zarar:
-72.75 USD (4 728 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (25.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.50 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
98.12%
Maks. mevduat yükü:
39.37%
En son işlem:
57 dakika önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
34 (62.96%)
Satış işlemleri:
20 (37.04%)
Kâr faktörü:
0.56
Beklenen getiri:
-0.59 USD
Ortalama kâr:
2.27 USD
Ortalama zarar:
-2.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-39.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.32 USD (19)
Aylık büyüme:
-85.11%
Algo alım-satım:
9%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.43 USD
Maksimum:
43.06 USD (92.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.33% (43.06 USD)
Varlığa göre:
13.46% (11.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCHF 9
EURJPY 9
NZDJPY 9
USDJPY 8
CHFJPY 5
AUDJPY 4
EURUSD 2
AUDUSD 2
EURCAD 2
CADJPY 2
NZDCHF 1
GBPCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCHF -22
EURJPY 4
NZDJPY 3
USDJPY -3
CHFJPY -16
AUDJPY 4
EURUSD 3
AUDUSD -5
EURCAD 1
CADJPY -1
NZDCHF 0
GBPCHF -1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCHF -827
EURJPY -274
NZDJPY 615
USDJPY -552
CHFJPY -1.1K
AUDJPY 613
EURUSD 169
AUDUSD -211
EURCAD 171
CADJPY -51
NZDCHF -10
GBPCHF -60
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.89 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +25.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live11
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live05
0.17 × 42
ICMarkets-Live22
0.28 × 103
TeleTrade-NoDealingDesk
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.39 × 33
ICMarketsSC-Live02
0.40 × 5
Exness-Real18
0.42 × 12
TMGM.TradeMax-Live5
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.53 × 40
ICMarketsSC-Live26
0.62 × 63
ICMarketsSC-Live32
0.62 × 21
ICMarketsSC-Live24
0.64 × 193
ICMarketsSC-Live22
0.69 × 13
ICMarkets-Live12
0.74 × 163
ICMarketsSC-Live10
0.86 × 28
ICMarketsSC-Live08
0.92 × 7545
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 1
50 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.27 02:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.27 01:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HTSOFT
Ayda 30 USD
-85%
0
0
USD
92
USD
1
9%
54
33%
98%
0.56
-0.59
USD
92%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.