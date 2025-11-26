SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / YoloGold
Hiroshimare Nishikawa

YoloGold

Hiroshimare Nishikawa
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 53%
TitanFX-06
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
80 (78.43%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (21.57%)
En iyi işlem:
764.00 JPY
En kötü işlem:
-165.00 JPY
Brüt kâr:
6 573.00 JPY (16 245 pips)
Brüt zarar:
-1 263.00 JPY (5 638 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (1 287.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
1 287.00 JPY (24)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
50.65%
Maks. mevduat yükü:
5.29%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
103
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
12.49
Alış işlemleri:
85 (83.33%)
Satış işlemleri:
17 (16.67%)
Kâr faktörü:
5.20
Beklenen getiri:
52.06 JPY
Ortalama kâr:
82.16 JPY
Ortalama zarar:
-57.41 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-425.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-425.00 JPY (3)
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 JPY
Maksimum:
425.00 JPY (3.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.16% (425.00 JPY)
Varlığa göre:
1.79% (270.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-m 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-m 47
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-m 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +764.00 JPY
En kötü işlem: -165 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 287.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -425.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.26 23:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 23:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 21:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 21:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
YoloGold
Ayda 30 USD
53%
0
0
USD
15K
JPY
1
91%
102
78%
51%
5.20
52.06
JPY
3%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.