Sergei Vasil Ev

Kenigsberg 39ru

Sergei Vasil Ev
0 inceleme
Güvenilirlik
49 hafta
0 / 0 USD
30 USD
büyüme başlangıcı: 2024 9%
Alpari-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 825
Kârla kapanan işlemler:
1 899 (67.22%)
Zararla kapanan işlemler:
926 (32.78%)
En iyi işlem:
260.25 USD
En kötü işlem:
-588.73 USD
Brüt kâr:
18 694.86 USD (483 063 pips)
Brüt zarar:
-18 303.92 USD (396 244 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (104.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
631.84 USD (29)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.16%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
1 574 (55.72%)
Satış işlemleri:
1 251 (44.28%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
9.84 USD
Ortalama zarar:
-19.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
37 (-2.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 616.64 USD (12)
Aylık büyüme:
14.28%
Yıllık tahmin:
173.31%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 511.96 USD
Maksimum:
3 629.79 USD (81.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.73% (3 642.58 USD)
Varlığa göre:
0.98% (35.47 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1896
EURUSD 349
GBPUSD 262
AUDNZD 55
AUDCAD 46
AUDUSD 29
EURGBP 26
USDCAD 26
NZDCAD 25
EURAUD 16
EURNZD 12
NZDUSD 11
EURCAD 11
GBPSGD 8
USDCHF 7
GBPAUD 7
GBPCAD 7
CADCHF 6
EURCHF 5
AUDCHF 4
GBPCHF 4
XAUGBP 3
EURSGD 3
XAGUSD 2
BITCOIN 2
USDJPY 1
USDSGD 1
XAUEUR 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.7K
EURUSD -3.5K
GBPUSD 478
AUDNZD 118
AUDCAD 139
AUDUSD 18
EURGBP -76
USDCAD 19
NZDCAD 136
EURAUD -36
EURNZD -85
NZDUSD 49
EURCAD -86
GBPSGD -24
USDCHF 24
GBPAUD -44
GBPCAD -34
CADCHF -48
EURCHF -3
AUDCHF 15
GBPCHF -15
XAUGBP -18
EURSGD -76
XAGUSD -32
BITCOIN -6
USDJPY -215
USDSGD -1
XAUEUR 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 90K
EURUSD -12K
GBPUSD 7.4K
AUDNZD 815
AUDCAD 4.3K
AUDUSD 1.5K
EURGBP -1.3K
USDCAD 1.8K
NZDCAD 3.8K
EURAUD 216
EURNZD -3K
NZDUSD 1.5K
EURCAD -726
GBPSGD -1.4K
USDCHF 755
GBPAUD -987
GBPCAD -2K
CADCHF -1.4K
EURCHF 27
AUDCHF 346
GBPCHF -259
XAUGBP -1.3K
EURSGD -1.6K
XAGUSD -215
BITCOIN 3K
USDJPY -1.8K
USDSGD -144
XAUEUR 213
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +260.25 USD
En kötü işlem: -589 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +104.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RannForex-Server
0.00 × 3
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5
0.06 × 135
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.09 × 175
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 284
OctaFX-Real2
0.20 × 44
Exness-MT5Real15
0.25 × 4
QTrade-Server
0.33 × 3
RoboForex-ECN
0.37 × 182
Tickmill-Live
0.38 × 8
AdmiralMarkets-MT5
0.38 × 53
Exness-MT5Real5
0.40 × 275
GoMarkets-Live
0.42 × 19
FusionMarkets-Live
0.45 × 89
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.47 × 979
HTOTAL.RU-MT5
0.69 × 72
FIBOGroup-MT5 Server
0.74 × 46
ICMarkets-MT5
0.76 × 920
ICMarketsSC-MT5-2
0.80 × 388
55 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.26 21:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 338 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 21:06
A large drawdown may occur on the account again
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

