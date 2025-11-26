- Büyüme
İşlemler:
2 825
Kârla kapanan işlemler:
1 899 (67.22%)
Zararla kapanan işlemler:
926 (32.78%)
En iyi işlem:
260.25 USD
En kötü işlem:
-588.73 USD
Brüt kâr:
18 694.86 USD (483 063 pips)
Brüt zarar:
-18 303.92 USD (396 244 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (104.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
631.84 USD (29)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.16%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
1 574 (55.72%)
Satış işlemleri:
1 251 (44.28%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
9.84 USD
Ortalama zarar:
-19.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
37 (-2.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 616.64 USD (12)
Aylık büyüme:
14.28%
Yıllık tahmin:
173.31%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 511.96 USD
Maksimum:
3 629.79 USD (81.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.73% (3 642.58 USD)
Varlığa göre:
0.98% (35.47 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1896
|EURUSD
|349
|GBPUSD
|262
|AUDNZD
|55
|AUDCAD
|46
|AUDUSD
|29
|EURGBP
|26
|USDCAD
|26
|NZDCAD
|25
|EURAUD
|16
|EURNZD
|12
|NZDUSD
|11
|EURCAD
|11
|GBPSGD
|8
|USDCHF
|7
|GBPAUD
|7
|GBPCAD
|7
|CADCHF
|6
|EURCHF
|5
|AUDCHF
|4
|GBPCHF
|4
|XAUGBP
|3
|EURSGD
|3
|XAGUSD
|2
|BITCOIN
|2
|USDJPY
|1
|USDSGD
|1
|XAUEUR
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.7K
|EURUSD
|-3.5K
|GBPUSD
|478
|AUDNZD
|118
|AUDCAD
|139
|AUDUSD
|18
|EURGBP
|-76
|USDCAD
|19
|NZDCAD
|136
|EURAUD
|-36
|EURNZD
|-85
|NZDUSD
|49
|EURCAD
|-86
|GBPSGD
|-24
|USDCHF
|24
|GBPAUD
|-44
|GBPCAD
|-34
|CADCHF
|-48
|EURCHF
|-3
|AUDCHF
|15
|GBPCHF
|-15
|XAUGBP
|-18
|EURSGD
|-76
|XAGUSD
|-32
|BITCOIN
|-6
|USDJPY
|-215
|USDSGD
|-1
|XAUEUR
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|90K
|EURUSD
|-12K
|GBPUSD
|7.4K
|AUDNZD
|815
|AUDCAD
|4.3K
|AUDUSD
|1.5K
|EURGBP
|-1.3K
|USDCAD
|1.8K
|NZDCAD
|3.8K
|EURAUD
|216
|EURNZD
|-3K
|NZDUSD
|1.5K
|EURCAD
|-726
|GBPSGD
|-1.4K
|USDCHF
|755
|GBPAUD
|-987
|GBPCAD
|-2K
|CADCHF
|-1.4K
|EURCHF
|27
|AUDCHF
|346
|GBPCHF
|-259
|XAUGBP
|-1.3K
|EURSGD
|-1.6K
|XAGUSD
|-215
|BITCOIN
|3K
|USDJPY
|-1.8K
|USDSGD
|-144
|XAUEUR
|213
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +260.25 USD
En kötü işlem: -589 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +104.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RannForex-Server
|0.00 × 3
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.05 × 59
|
ICMarketsEU-MT5
|0.06 × 135
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
Exness-MT5Real7
|0.09 × 175
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.17 × 284
|
OctaFX-Real2
|0.20 × 44
|
Exness-MT5Real15
|0.25 × 4
|
QTrade-Server
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.37 × 182
|
Tickmill-Live
|0.38 × 8
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.38 × 53
|
Exness-MT5Real5
|0.40 × 275
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
FusionMarkets-Live
|0.45 × 89
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.47 × 43
|
TitanFX-MT5-01
|0.47 × 979
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.69 × 72
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.74 × 46
|
ICMarkets-MT5
|0.76 × 920
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.80 × 388
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
49
92%
2 825
67%
100%
1.02
0.14
USD
USD
88%
1:500