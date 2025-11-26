SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Onr Correlation Master
Onur Erkan Yildiz

Onr Correlation Master

Onur Erkan Yildiz
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -20%
FBS-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
235
Kârla kapanan işlemler:
70 (29.78%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (70.21%)
En iyi işlem:
188.00 USD
En kötü işlem:
-27.20 USD
Brüt kâr:
726.64 USD (4 971 pips)
Brüt zarar:
-930.10 USD (8 873 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (40.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
347.20 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
32.46%
Maks. mevduat yükü:
2.54%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
237
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
73 (31.06%)
Satış işlemleri:
162 (68.94%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-0.87 USD
Ortalama kâr:
10.38 USD
Ortalama zarar:
-5.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
95 (-206.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-206.77 USD (95)
Aylık büyüme:
-20.35%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
527.01 USD
Maksimum:
527.01 USD (52.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.70% (527.01 USD)
Varlığa göre:
0.20% (3.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 90
GBPUSD 71
USDJPY 40
EURJPY 16
GBPJPY 14
EURNZD 2
EURAUD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -25
GBPUSD -148
USDJPY -27
EURJPY 18
GBPJPY -42
EURNZD -17
EURAUD 37
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -1.8K
GBPUSD -1.6K
USDJPY -417
EURJPY 266
GBPJPY -652
EURNZD -302
EURAUD 573
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +188.00 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 95
Maksimum ardışık kâr: +40.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -206.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OxSecurities-Live
0.00 × 1
Garnet-Server
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
FanHuaGroupLimited-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
BetailCapitalLtd-Server
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 5
DerivMT-Server
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
InfinoxLimited-MT5Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 33
263 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
🚀 PROFESYONEL ALGORİTMİK İŞLEMLER Bu hesap tamamen ONR CORRELATION MASTER ve ONR SMART MONEY AI robotları tarafından yönetilmektedir. Strateji: İstatistiksel Arbitraj ve Yapay Zeka Trend Takibi. Düşük Risk, Yüksek Başarı.
👉 SİZ DE KAZANIN! ROBOTU BURADAN İNDİRİN: https://www.mql5.com/tr/market/product/156531
İnceleme yok
2025.11.26 21:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 17:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 17:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Onr Correlation Master
Ayda 30 USD
-20%
0
0
USD
1.8K
USD
1
77%
235
29%
32%
0.78
-0.87
USD
53%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.