- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
235
Kârla kapanan işlemler:
70 (29.78%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (70.21%)
En iyi işlem:
188.00 USD
En kötü işlem:
-27.20 USD
Brüt kâr:
726.64 USD (4 971 pips)
Brüt zarar:
-930.10 USD (8 873 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (40.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
347.20 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
32.46%
Maks. mevduat yükü:
2.54%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
237
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
73 (31.06%)
Satış işlemleri:
162 (68.94%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-0.87 USD
Ortalama kâr:
10.38 USD
Ortalama zarar:
-5.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
95 (-206.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-206.77 USD (95)
Aylık büyüme:
-20.35%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
527.01 USD
Maksimum:
527.01 USD (52.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.70% (527.01 USD)
Varlığa göre:
0.20% (3.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|90
|GBPUSD
|71
|USDJPY
|40
|EURJPY
|16
|GBPJPY
|14
|EURNZD
|2
|EURAUD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-25
|GBPUSD
|-148
|USDJPY
|-27
|EURJPY
|18
|GBPJPY
|-42
|EURNZD
|-17
|EURAUD
|37
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-1.8K
|GBPUSD
|-1.6K
|USDJPY
|-417
|EURJPY
|266
|GBPJPY
|-652
|EURNZD
|-302
|EURAUD
|573
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +188.00 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 95
Maksimum ardışık kâr: +40.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -206.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
FanHuaGroupLimited-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 5
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
InfinoxLimited-MT5Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 33
🚀 PROFESYONEL ALGORİTMİK İŞLEMLER Bu hesap tamamen ONR CORRELATION MASTER ve ONR SMART MONEY AI robotları tarafından yönetilmektedir. Strateji: İstatistiksel Arbitraj ve Yapay Zeka Trend Takibi. Düşük Risk, Yüksek Başarı.
👉 SİZ DE KAZANIN! ROBOTU BURADAN İNDİRİN: https://www.mql5.com/tr/market/product/156531
👉 SİZ DE KAZANIN! ROBOTU BURADAN İNDİRİN: https://www.mql5.com/tr/market/product/156531
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-20%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
1
77%
235
29%
32%
0.78
-0.87
USD
USD
53%
1:500