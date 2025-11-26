Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OxSecurities-Live 0.00 × 1 Garnet-Server 0.00 × 1 RazeGlobalMarkets-Server 0.00 × 6 StraitsFutures-ATL Live 0.00 × 2 SUSHIGlobalInvesting-Live 0.00 × 3 TengriSecurities-Server 0.00 × 2 EGMSecurities-Live 0.00 × 1 FreshForex-MT5 0.00 × 2 EightcapGlobal-Live 0.00 × 2 AtriaFinancial-Production 0.00 × 1 FanHuaGroupLimited-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real27 0.00 × 2 BetailCapitalLtd-Server 0.00 × 1 LandFX-Live 0.00 × 1 VantagePrimeLimited-Live 0.00 × 4 MilliniumFortune-Live 0.00 × 3 VantageGlobalPrimeLLP-Live 0.00 × 3 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live 0.00 × 5 DerivMT-Server 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 2 InfinoxLimited-MT5Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real31 0.00 × 1 FusionMarketsAU-Live 0.00 × 1 CapitalPointTrading-MT5-4 0.00 × 33 263 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya