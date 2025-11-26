SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Lilyjwili7
Sephiwe Jwili

Lilyjwili7

Sephiwe Jwili
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
0%
PXBTTrading-1
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
33 (36.66%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (63.33%)
En iyi işlem:
3.88 USD
En kötü işlem:
-6.14 USD
Brüt kâr:
13.89 USD (603 409 pips)
Brüt zarar:
-38.80 USD (6 136 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (2.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.34 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
43 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
-0.89
Alış işlemleri:
44 (48.89%)
Satış işlemleri:
46 (51.11%)
Kâr faktörü:
0.36
Beklenen getiri:
-0.28 USD
Ortalama kâr:
0.42 USD
Ortalama zarar:
-0.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-6.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.85 USD (10)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.95 USD
Maksimum:
27.95 USD (186.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 16
XAUUSD 15
US30 12
AAVEUSDT 11
DOGEUSDT 9
USDJPY 8
EURUSD 6
USDCAD 2
XAGUSD 2
GBPJPY 1
NZDUSD 1
LINKUSDT 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -1
XAUUSD -11
US30 -3
AAVEUSDT -1
DOGEUSDT -1
USDJPY -1
EURUSD -2
USDCAD 0
XAGUSD -2
GBPJPY 0
NZDUSD 0
LINKUSDT -2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -73
XAUUSD -661
US30 -1.5K
AAVEUSDT -864
DOGEUSDT -322
USDJPY -137
EURUSD -108
USDCAD -51
XAGUSD -36
GBPJPY -11
NZDUSD -38
LINKUSDT -167
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.88 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +2.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PXBTTrading-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.87 × 31
XMGlobal-MT5 7
4.76 × 41
XMGlobal-MT5 10
4.82 × 77
Tickmill-Live
5.68 × 31
2025.11.26 14:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 43 days
