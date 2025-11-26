- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
33 (36.66%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (63.33%)
En iyi işlem:
3.88 USD
En kötü işlem:
-6.14 USD
Brüt kâr:
13.89 USD (603 409 pips)
Brüt zarar:
-38.80 USD (6 136 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (2.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.34 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
43 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
-0.89
Alış işlemleri:
44 (48.89%)
Satış işlemleri:
46 (51.11%)
Kâr faktörü:
0.36
Beklenen getiri:
-0.28 USD
Ortalama kâr:
0.42 USD
Ortalama zarar:
-0.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-6.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.85 USD (10)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.95 USD
Maksimum:
27.95 USD (186.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|16
|XAUUSD
|15
|US30
|12
|AAVEUSDT
|11
|DOGEUSDT
|9
|USDJPY
|8
|EURUSD
|6
|USDCAD
|2
|XAGUSD
|2
|GBPJPY
|1
|NZDUSD
|1
|LINKUSDT
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-1
|XAUUSD
|-11
|US30
|-3
|AAVEUSDT
|-1
|DOGEUSDT
|-1
|USDJPY
|-1
|EURUSD
|-2
|USDCAD
|0
|XAGUSD
|-2
|GBPJPY
|0
|NZDUSD
|0
|LINKUSDT
|-2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-73
|XAUUSD
|-661
|US30
|-1.5K
|AAVEUSDT
|-864
|DOGEUSDT
|-322
|USDJPY
|-137
|EURUSD
|-108
|USDCAD
|-51
|XAGUSD
|-36
|GBPJPY
|-11
|NZDUSD
|-38
|LINKUSDT
|-167
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.88 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +2.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PXBTTrading-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok