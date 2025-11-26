- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
504
Kârla kapanan işlemler:
376 (74.60%)
Zararla kapanan işlemler:
128 (25.40%)
En iyi işlem:
10.35 USD
En kötü işlem:
-12.05 USD
Brüt kâr:
233.10 USD (134 779 488 pips)
Brüt zarar:
-95.39 USD (183 410 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (51.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.73 USD (22)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
36.75%
Maks. mevduat yükü:
15.80%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
438
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
4.08
Alış işlemleri:
246 (48.81%)
Satış işlemleri:
258 (51.19%)
Kâr faktörü:
2.44
Beklenen getiri:
0.27 USD
Ortalama kâr:
0.62 USD
Ortalama zarar:
-0.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-10.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.85 USD (3)
Aylık büyüme:
139.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
33.73 USD (17.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.02% (32.05 USD)
Varlığa göre:
0.34% (0.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|265
|XAUUSD.r
|131
|US100
|42
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|23
|XAUUSD.r
|129
|US100
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|72K
|XAUUSD.r
|9.2K
|US100
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.35 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +51.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
VENOM manual trading - Free channel
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
139%
0
0
USD
USD
237
USD
USD
1
0%
504
74%
37%
2.44
0.27
USD
USD
17%
1:500