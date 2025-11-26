SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Excellus
Farid Yandouz

Excellus

Farid Yandouz
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 5%
Pepperstone-Edge01
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
5 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
En iyi işlem:
1.69 USD
En kötü işlem:
-0.12 USD
Brüt kâr:
5.09 USD (514 pips)
Brüt zarar:
-0.24 USD (20 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (4.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.87 USD (3)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
9.90%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
25 saniye
Düzelme faktörü:
40.42
Alış işlemleri:
7 (77.78%)
Satış işlemleri:
2 (22.22%)
Kâr faktörü:
21.21
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
1.02 USD
Ortalama zarar:
-0.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.12 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.12 USD (0.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.11% (0.12 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 5
USDCAD 2
GBPUSD 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5
USDCAD 0
GBPUSD 0
EURUSD 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 495
USDCAD 7
GBPUSD 8
EURUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.69 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.51 × 76
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
ICMarkets-Live18
0.74 × 70
TradersWay-Live
0.82 × 39
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2200
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
PepperstoneFinancial-US03-Demo
1.50 × 6
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
ICMarkets-Live02
1.55 × 33
Tickmill-Live
1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
184 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 14:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 14:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.26 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 14:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
