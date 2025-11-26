- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
5 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
En iyi işlem:
1.69 USD
En kötü işlem:
-0.12 USD
Brüt kâr:
5.09 USD (514 pips)
Brüt zarar:
-0.24 USD (20 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (4.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.87 USD (3)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
9.90%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
25 saniye
Düzelme faktörü:
40.42
Alış işlemleri:
7 (77.78%)
Satış işlemleri:
2 (22.22%)
Kâr faktörü:
21.21
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
1.02 USD
Ortalama zarar:
-0.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.12 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.12 USD (0.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.11% (0.12 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|495
|USDCAD
|7
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.69 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.51 × 76
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.74 × 70
|
TradersWay-Live
|0.82 × 39
|
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.15 × 26
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|1.23 × 2200
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|1.50 × 6
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.55 × 11
|
ICMarkets-Live02
|1.55 × 33
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
Activtrades-Classic Server
|1.59 × 32
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
İnceleme yok