- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
6 (42.85%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (57.14%)
En iyi işlem:
1.36 USD
En kötü işlem:
-2.38 USD
Brüt kâr:
5.22 USD (646 pips)
Brüt zarar:
-5.21 USD (475 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (2.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.55 USD (4)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.08%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
10 (71.43%)
Satış işlemleri:
4 (28.57%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
0.87 USD
Ortalama zarar:
-0.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.33 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.36 USD
Maksimum:
3.33 USD (1.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.63% (3.33 USD)
Varlığa göre:
5.58% (11.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSD
|0
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|-3
|USDJPY
|1
|USDCAD
|0
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|0
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSD
|33
|EURUSD
|50
|GBPUSD
|-244
|USDJPY
|229
|USDCAD
|21
|AUDUSD
|117
|USDCHF
|-15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.36 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.18 × 174
|
Exness-Real17
|0.51 × 2036
|
ICMarketsSC-Live11
|2.26 × 19
|
Exness-Real16
|3.33 × 81
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.57 × 98
|
XMTrading-Real 12
|10.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
201
USD
USD
1
100%
14
42%
100%
1.00
0.00
USD
USD
6%
1:500