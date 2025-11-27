- Büyüme
İşlemler:
71
Kârla kapanan işlemler:
70 (98.59%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (1.41%)
En iyi işlem:
158.70 USD
En kötü işlem:
-0.10 USD
Brüt kâr:
811.00 USD (34 337 pips)
Brüt zarar:
-0.10 USD (9 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
70 (811.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
811.00 USD (70)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
70.67%
Maks. mevduat yükü:
16.13%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
8109.00
Alış işlemleri:
9 (12.68%)
Satış işlemleri:
62 (87.32%)
Kâr faktörü:
8110.00
Beklenen getiri:
11.42 USD
Ortalama kâr:
11.59 USD
Ortalama zarar:
-0.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.10 USD (1)
Aylık büyüme:
1 162.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.10 USD
Maksimum:
0.10 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.70% (14.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|811
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|34K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +158.70 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 70
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +811.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 46
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 17
|
Tickmill-Live
|0.00 × 10
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 16
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 1
|
ExcelMarketsNZ-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
IronFX-Real5
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WhoTrades-Real
|0.00 × 1
Торговля основана на графическом, фундаментальном и волновом анализе.
İnceleme yok
