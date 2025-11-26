- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
869
Kârla kapanan işlemler:
622 (71.57%)
Zararla kapanan işlemler:
247 (28.42%)
En iyi işlem:
249.12 USD
En kötü işlem:
-58.60 USD
Brüt kâr:
3 766.96 USD (146 509 pips)
Brüt zarar:
-2 017.01 USD (123 831 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (76.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
366.37 USD (6)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.28%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
869
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
5.40
Alış işlemleri:
551 (63.41%)
Satış işlemleri:
318 (36.59%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
2.01 USD
Ortalama kâr:
6.06 USD
Ortalama zarar:
-8.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-323.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-323.90 USD (9)
Aylık büyüme:
17.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
323.90 USD (2.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.94% (323.90 USD)
Varlığa göre:
0.10% (11.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|855
|XAUAUD+
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|1.7K
|XAUAUD+
|16
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|20K
|XAUAUD+
|2.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +249.12 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +76.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -323.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
黄金单向策略，专做黄金，只做一边，出场非常迅速，只有早上8点到晚上9点交易，每天5%-10%，该策略因为盈利太多，被几个平台劝退，购买者不要在同一个平台跑太多账号
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
1
100%
869
71%
100%
1.86
2.01
USD
USD
3%
1:500