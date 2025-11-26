SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Advantage Harvester 1
Dingjia Xiong

Advantage Harvester 1

Dingjia Xiong
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
UltimaMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
869
Kârla kapanan işlemler:
622 (71.57%)
Zararla kapanan işlemler:
247 (28.42%)
En iyi işlem:
249.12 USD
En kötü işlem:
-58.60 USD
Brüt kâr:
3 766.96 USD (146 509 pips)
Brüt zarar:
-2 017.01 USD (123 831 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (76.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
366.37 USD (6)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.28%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
869
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
5.40
Alış işlemleri:
551 (63.41%)
Satış işlemleri:
318 (36.59%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
2.01 USD
Ortalama kâr:
6.06 USD
Ortalama zarar:
-8.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-323.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-323.90 USD (9)
Aylık büyüme:
17.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
323.90 USD (2.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.94% (323.90 USD)
Varlığa göre:
0.10% (11.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 855
XAUAUD+ 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 1.7K
XAUAUD+ 16
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 20K
XAUAUD+ 2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +249.12 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +76.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -323.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

黄金单向策略，专做黄金，只做一边，出场非常迅速，只有早上8点到晚上9点交易，每天5%-10%，该策略因为盈利太多，被几个平台劝退，购买者不要在同一个平台跑太多账号
İnceleme yok
2025.11.26 12:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
