Supachai Thawatchokthavee

Hong

Supachai Thawatchokthavee
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 29%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
41 (55.40%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (44.59%)
En iyi işlem:
167.25 USD
En kötü işlem:
-99.70 USD
Brüt kâr:
1 247.88 USD (307 601 pips)
Brüt zarar:
-846.63 USD (107 904 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (60.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
217.72 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
93.69%
Maks. mevduat yükü:
46.26%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
50 (67.57%)
Satış işlemleri:
24 (32.43%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
5.42 USD
Ortalama kâr:
30.44 USD
Ortalama zarar:
-25.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-259.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-259.91 USD (8)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.89 USD
Maksimum:
450.91 USD (22.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.12% (450.91 USD)
Varlığa göre:
22.98% (378.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 43
BTCUSD 20
USDJPY 10
GBPUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 258
BTCUSD 85
USDJPY 45
GBPUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.3K
BTCUSD 198K
USDJPY 172
GBPUSD 137
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +167.25 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +60.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -259.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Earnex-Trade
0.00 × 29
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-2
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 7
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.76 × 25
Exness-MT5Real8
0.80 × 879
130 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.26 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
