- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
41 (55.40%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (44.59%)
En iyi işlem:
167.25 USD
En kötü işlem:
-99.70 USD
Brüt kâr:
1 247.88 USD (307 601 pips)
Brüt zarar:
-846.63 USD (107 904 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (60.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
217.72 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
93.69%
Maks. mevduat yükü:
46.26%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
50 (67.57%)
Satış işlemleri:
24 (32.43%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
5.42 USD
Ortalama kâr:
30.44 USD
Ortalama zarar:
-25.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-259.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-259.91 USD (8)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.89 USD
Maksimum:
450.91 USD (22.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.12% (450.91 USD)
Varlığa göre:
22.98% (378.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|BTCUSD
|20
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|258
|BTCUSD
|85
|USDJPY
|45
|GBPUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.3K
|BTCUSD
|198K
|USDJPY
|172
|GBPUSD
|137
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +167.25 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +60.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -259.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Earnex-Trade
|0.00 × 29
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 7
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real3
|0.76 × 25
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 879
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 39 USD
29%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
1
0%
74
55%
94%
1.47
5.42
USD
USD
23%
1:500