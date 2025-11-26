- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
3 (27.27%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (72.73%)
En iyi işlem:
0.71 USD
En kötü işlem:
-6.26 USD
Brüt kâr:
1.27 USD (126 pips)
Brüt zarar:
-26.13 USD (2 613 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.27 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.89
Alım-satım etkinliği:
36.73%
Maks. mevduat yükü:
33.99%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
-0.95
Alış işlemleri:
9 (81.82%)
Satış işlemleri:
2 (18.18%)
Kâr faktörü:
0.05
Beklenen getiri:
-2.26 USD
Ortalama kâr:
0.42 USD
Ortalama zarar:
-3.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-26.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.13 USD (8)
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.86 USD
Maksimum:
26.13 USD (24.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.15% (26.13 USD)
Varlığa göre:
8.74% (9.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.71 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.74 × 4821
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.34 × 1444
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.13 × 785
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
Seto EA Auto Trade~~XAU Only
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 60 USD
-23%
0
0
USD
USD
82
USD
USD
1
86%
11
27%
37%
0.04
-2.26
USD
USD
24%
1:500