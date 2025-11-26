EA Özellikleri

Akıllı Emir Yönetimi: Genel emir anahtarı, dinamik maksimum pozisyon hesaplama, zaman aralığı kontrolü vb. destekler.

Esnek TP/SL: Dinamik stop loss, dalgalı zarar koruma, takip eden stop ve diğer kâr koruma mekanizmalarını destekler.

SAR Sinyal Filtresi: Daha hassas giriş noktaları için Parabolic SAR trend sinyallerini kullanır.

Gelişmiş Risk Kontrolü: Dahili bakiye, teminat oranı vb. risk yönetimi mekanizmaları ile güvenli ticaret sağlar.

Çoklu Senaryo Desteği: Farklı döviz çiftleri, hesap türleri ve strateji ihtiyaçlarını destekler.

Yeni Özellikler

Dinamik Stop Loss: Fiyat değişimine göre otomatik olarak stop loss ayarlayarak riski azaltır.

Gelişmiş Risk Yönetimi: Dinamik maksimum pozisyon hesaplama, teminat oranına göre risk kontrolü sağlar.

Dalgalı Zarar Koruma: Dalgalı zarar tetiklendiğinde koruyucu TP ayarlayarak kayıpları azaltır.

Hassas Stop Loss Kontrolü: Her emir için bireysel stop loss ve slippage ayarları desteklenir.

EA Parametre Özeti

Ana parametreler:

Emir parametreleri: Genel anahtar, minimum aralık, slippage kontrolü vb.

SAR parametreleri: Esnek hızlandırma, başlangıç ve maksimum değer ayarları, sinyal tersine giriş desteği.

Takip eden stop parametreleri: Kâr tetikli takip eden stop, tampon telafisi vb.

TP/SL parametreleri: Pozisyon başına TP hedefi, dinamik SL oranı, koruyucu TP tetikleyici vb.

Risk yönetimi parametreleri: Minimum bakiye, teminat oranı, dinamik maksimum pozisyon, bekleyen emir fiyat farkı vb.

Kullanım Talimatları

EA dosyasını indirip MT5 dizinindeki `Experts` klasörüne yerleştirin.

MT5 platformunu açın, EA’yı gezginde bulun ve hedef grafiğe yükleyin.

EA parametrelerini ticaret ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın (parametre açıklamasına bakın).

EA’yı etkinleştirip çalıştırmaya başlayın. EA, piyasa koşullarına göre otomatik olarak işlem yapacaktır.

Kimler için uygun

Otomatik ticaret yapmak isteyen yatırımcılar.

Kuantum stratejilerle verimliliği artırmak isteyen Forex traderları.

Risk yönetimi ve kâr korumasına odaklanan muhafazakar yatırımcılar.