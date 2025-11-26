- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
38 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
7.78 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
113.12 USD (9 265 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
38 (113.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
113.12 USD (38)
Sharpe oranı:
1.56
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.82%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
30 (78.95%)
Satış işlemleri:
8 (21.05%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.98 USD
Ortalama kâr:
2.98 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
72.22%
Algo alım-satım:
43%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
6.31% (140.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|37
|AUDJPY.m
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.m
|111
|AUDJPY.m
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.m
|9K
|AUDJPY.m
|277
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.78 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +113.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JustMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
EA Özellikleri
Akıllı Emir Yönetimi: Genel emir anahtarı, dinamik maksimum pozisyon hesaplama, zaman aralığı kontrolü vb. destekler.
Esnek TP/SL: Dinamik stop loss, dalgalı zarar koruma, takip eden stop ve diğer kâr koruma mekanizmalarını destekler.
SAR Sinyal Filtresi: Daha hassas giriş noktaları için Parabolic SAR trend sinyallerini kullanır.
Gelişmiş Risk Kontrolü: Dahili bakiye, teminat oranı vb. risk yönetimi mekanizmaları ile güvenli ticaret sağlar.
Çoklu Senaryo Desteği: Farklı döviz çiftleri, hesap türleri ve strateji ihtiyaçlarını destekler.
Yeni Özellikler
Dinamik Stop Loss: Fiyat değişimine göre otomatik olarak stop loss ayarlayarak riski azaltır.
Gelişmiş Risk Yönetimi: Dinamik maksimum pozisyon hesaplama, teminat oranına göre risk kontrolü sağlar.
Dalgalı Zarar Koruma: Dalgalı zarar tetiklendiğinde koruyucu TP ayarlayarak kayıpları azaltır.
Hassas Stop Loss Kontrolü: Her emir için bireysel stop loss ve slippage ayarları desteklenir.
EA Parametre Özeti
Ana parametreler:
Emir parametreleri: Genel anahtar, minimum aralık, slippage kontrolü vb.
SAR parametreleri: Esnek hızlandırma, başlangıç ve maksimum değer ayarları, sinyal tersine giriş desteği.
Takip eden stop parametreleri: Kâr tetikli takip eden stop, tampon telafisi vb.
TP/SL parametreleri: Pozisyon başına TP hedefi, dinamik SL oranı, koruyucu TP tetikleyici vb.
Risk yönetimi parametreleri: Minimum bakiye, teminat oranı, dinamik maksimum pozisyon, bekleyen emir fiyat farkı vb.
Kullanım Talimatları
EA dosyasını indirip MT5 dizinindeki `Experts` klasörüne yerleştirin.
MT5 platformunu açın, EA’yı gezginde bulun ve hedef grafiğe yükleyin.
EA parametrelerini ticaret ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın (parametre açıklamasına bakın).
EA’yı etkinleştirip çalıştırmaya başlayın. EA, piyasa koşullarına göre otomatik olarak işlem yapacaktır.
Kimler için uygun
Otomatik ticaret yapmak isteyen yatırımcılar.
Kuantum stratejilerle verimliliği artırmak isteyen Forex traderları.
Risk yönetimi ve kâr korumasına odaklanan muhafazakar yatırımcılar.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
72%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
1
43%
38
100%
100%
n/a
2.98
USD
USD
6%
1:500