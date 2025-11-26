- Büyüme
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
14 (93.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (6.67%)
En iyi işlem:
0.34 USD
En kötü işlem:
-0.69 USD
Brüt kâr:
3.71 USD (404 pips)
Brüt zarar:
-0.69 USD (66 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (3.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.71 USD (13)
Sharpe oranı:
0.84
Alım-satım etkinliği:
1.86%
Maks. mevduat yükü:
8.30%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
4.38
Alış işlemleri:
2 (13.33%)
Satış işlemleri:
13 (86.67%)
Kâr faktörü:
5.38
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
0.27 USD
Ortalama zarar:
-0.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.69 USD (1)
Aylık büyüme:
12.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.69 USD (2.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.40% (0.69 USD)
Varlığa göre:
0.39% (0.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|338
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
En iyi işlem: +0.34 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradingProInternational-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.24 × 17
|
LQDLLC-Live02
|0.44 × 327
|
LQDLtd-Live02
|0.80 × 302
|
VantageInternational-Live 14
|0.90 × 10
|
Exness-Real7
|2.65 × 103
|
ICMarketsSC-Live11
|3.20 × 5
|
Exness-Real6
|3.50 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|4.00 × 1
|
Swissquote-Live6
|4.50 × 12
|
DooFintech-Live 5
|5.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|6.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
USD
28
USD
USD
1
100%
15
93%
2%
5.37
0.20
USD
USD
2%
1:500