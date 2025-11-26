SinyallerBölümler
Hou Min Xiao

CompoundInterest

Hou Min Xiao
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 172%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
305
Kârla kapanan işlemler:
133 (43.60%)
Zararla kapanan işlemler:
172 (56.39%)
En iyi işlem:
120.41 USD
En kötü işlem:
-50.15 USD
Brüt kâr:
2 047.03 USD (4 425 350 pips)
Brüt zarar:
-1 340.77 USD (3 780 394 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (34.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
163.98 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
74.27%
Maks. mevduat yükü:
6.33%
En son işlem:
22 dakika önce
Hafta başına işlemler:
141
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.11
Alış işlemleri:
89 (29.18%)
Satış işlemleri:
216 (70.82%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
2.32 USD
Ortalama kâr:
15.39 USD
Ortalama zarar:
-7.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-41.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-122.95 USD (10)
Aylık büyüme:
172.42%
Algo alım-satım:
26%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
105.93 USD
Maksimum:
171.82 USD (36.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.94% (171.82 USD)
Varlığa göre:
1.23% (14.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 174
XAUUSDm 68
USTECm 41
US30m 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm 447
XAUUSDm 230
USTECm 35
US30m -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm 585K
XAUUSDm 17K
USTECm 44K
US30m -456
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +120.41 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +34.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real5
2.36 × 22
Fully automatic trend trading, trading on the right side, no hitting the top or buying the bottom

Every order must have a stop-profit and stop-loss order, and no orders will be taken.

Small orders, long-term compound interest, slight martingale, no stud

There is risk control. When short-term adverse events occur, they will withdraw temporarily and then re-enter at the right time.

In extreme cases, positions will be closed manually, but orders will not be opened manually, leaving it entirely to the computer.

Any transaction has risks, follow orders at your own risk
İnceleme yok
2025.11.26 09:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 09:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.