İşlemler:
305
Kârla kapanan işlemler:
133 (43.60%)
Zararla kapanan işlemler:
172 (56.39%)
En iyi işlem:
120.41 USD
En kötü işlem:
-50.15 USD
Brüt kâr:
2 047.03 USD (4 425 350 pips)
Brüt zarar:
-1 340.77 USD (3 780 394 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (34.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
163.98 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
74.27%
Maks. mevduat yükü:
6.33%
En son işlem:
22 dakika önce
Hafta başına işlemler:
141
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.11
Alış işlemleri:
89 (29.18%)
Satış işlemleri:
216 (70.82%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
2.32 USD
Ortalama kâr:
15.39 USD
Ortalama zarar:
-7.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-41.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-122.95 USD (10)
Aylık büyüme:
172.42%
Algo alım-satım:
26%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
105.93 USD
Maksimum:
171.82 USD (36.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.94% (171.82 USD)
Varlığa göre:
1.23% (14.32 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +120.41 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +34.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Fully automatic trend trading, trading on the right side, no hitting the top or buying the bottom
Every order must have a stop-profit and stop-loss order, and no orders will be taken.
Small orders, long-term compound interest, slight martingale, no stud
There is risk control. When short-term adverse events occur, they will withdraw temporarily and then re-enter at the right time.
In extreme cases, positions will be closed manually, but orders will not be opened manually, leaving it entirely to the computer.
Any transaction has risks, follow orders at your own risk
İnceleme yok
