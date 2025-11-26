- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
16 (64.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (36.00%)
En iyi işlem:
28.63 USD
En kötü işlem:
-40.19 USD
Brüt kâr:
192.07 USD (174 533 pips)
Brüt zarar:
-70.80 USD (56 569 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (54.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
76.64 USD (5)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
70.37%
Maks. mevduat yükü:
1.37%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.02
Alış işlemleri:
13 (52.00%)
Satış işlemleri:
12 (48.00%)
Kâr faktörü:
2.71
Beklenen getiri:
4.85 USD
Ortalama kâr:
12.00 USD
Ortalama zarar:
-7.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-14.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.19 USD (1)
Aylık büyüme:
24.25%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.10 USD
Maksimum:
40.19 USD (6.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.73% (40.19 USD)
Varlığa göre:
0.29% (1.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|US500
|3
|BTCUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|66
|US500
|46
|BTCUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.5K
|US500
|4.6K
|BTCUSD
|107K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.63 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +54.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 15
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 621
|
ICMarketsSC-Live10
|1.77 × 13
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|2.53 × 174
|
ICMarketsSC-Live23
|2.79 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|3.70 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|4.10 × 10
|
AUSCommercial-Live 2
|4.13 × 15
|
Weltrade-Live
|4.59 × 237
|
ICMarkets-Live07
|4.69 × 626
