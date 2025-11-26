SinyallerBölümler
Bin Xie

Xfish

Bin Xie
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
ICMarketsSC-Live09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
16 (64.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (36.00%)
En iyi işlem:
28.63 USD
En kötü işlem:
-40.19 USD
Brüt kâr:
192.07 USD (174 533 pips)
Brüt zarar:
-70.80 USD (56 569 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (54.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
76.64 USD (5)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
70.37%
Maks. mevduat yükü:
1.37%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.02
Alış işlemleri:
13 (52.00%)
Satış işlemleri:
12 (48.00%)
Kâr faktörü:
2.71
Beklenen getiri:
4.85 USD
Ortalama kâr:
12.00 USD
Ortalama zarar:
-7.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-14.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.19 USD (1)
Aylık büyüme:
24.25%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.10 USD
Maksimum:
40.19 USD (6.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.73% (40.19 USD)
Varlığa göre:
0.29% (1.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 19
US500 3
BTCUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 66
US500 46
BTCUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.5K
US500 4.6K
BTCUSD 107K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.63 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +54.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 15
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
GMI-Live07
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 563
ICMarketsSC-Live32
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
1.35 × 621
ICMarketsSC-Live10
1.77 × 13
FXCL-Main2
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
2.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
2.53 × 174
ICMarketsSC-Live23
2.79 × 14
ICMarketsSC-Live06
3.70 × 10
GoMarkets-Real 10
4.10 × 10
AUSCommercial-Live 2
4.13 × 15
Weltrade-Live
4.59 × 237
ICMarkets-Live07
4.69 × 626
32 daha fazla...
fishing
İnceleme yok
2025.11.26 07:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 07:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
