Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı
İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.Yeni bir sinyal seç
Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:
- Büyüme
- 620%
- Aboneler
- 7
- Haftalar
- 207
- İşlemler
- 1976
- Kazanç
- 74%
- Kâr faktörü
- 1.72
- Maks. düşüş
- 33%
- Büyüme
- 1 540%
- Aboneler
- 111
- Haftalar
- 50
- İşlemler
- 1578
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 5.83
- Maks. düşüş
- 33%
- Büyüme
- 5 197%
- Aboneler
- 4
- Haftalar
- 237
- İşlemler
- 1461
- Kazanç
- 75%
- Kâr faktörü
- 1.86
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 248%
- Aboneler
- 10
- Haftalar
- 71
- İşlemler
- 438
- Kazanç
- 48%
- Kâr faktörü
- 1.35
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 1 625%
- Aboneler
- 82
- Haftalar
- 213
- İşlemler
- 5525
- Kazanç
- 63%
- Kâr faktörü
- 1.68
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 625%
- Aboneler
- 20
- Haftalar
- 44
- İşlemler
- 141
- Kazanç
- 95%
- Kâr faktörü
- 2.18
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 520%
- Aboneler
- 18
- Haftalar
- 128
- İşlemler
- 1218
- Kazanç
- 78%
- Kâr faktörü
- 1.61
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 688%
- Aboneler
- 26
- Haftalar
- 28
- İşlemler
- 635
- Kazanç
- 80%
- Kâr faktörü
- 3.85
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 1 752%
- Aboneler
- 35
- Haftalar
- 156
- İşlemler
- 603
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 4.17
- Maks. düşüş
- 27%
- Büyüme
- 531%
- Aboneler
- 17
- Haftalar
- 84
- İşlemler
- 609
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 2.32
- Maks. düşüş
- 34%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.