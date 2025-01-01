SinyallerBölümler
Sinyaller
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Scalp IC Markets MT5
Büyüme
620%
Aboneler
7
Haftalar
207
İşlemler
1976
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.72
Maks. düşüş
33%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 540%
Aboneler
111
Haftalar
50
İşlemler
1578
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.83
Maks. düşüş
33%
Deux ex machina
Büyüme
5 197%
Aboneler
4
Haftalar
237
İşlemler
1461
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
OnlyUJ
Büyüme
248%
Aboneler
10
Haftalar
71
İşlemler
438
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.35
Maks. düşüş
17%
NoPain MT5
Büyüme
1 625%
Aboneler
82
Haftalar
213
İşlemler
5525
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
Daily Gold Sniper
Büyüme
625%
Aboneler
20
Haftalar
44
İşlemler
141
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.18
Maks. düşüş
34%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
520%
Aboneler
18
Haftalar
128
İşlemler
1218
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.61
Maks. düşüş
26%
Golden Nuggets
Büyüme
688%
Aboneler
26
Haftalar
28
İşlemler
635
Kazanç
80%
Kâr faktörü
3.85
Maks. düşüş
21%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 752%
Aboneler
35
Haftalar
156
İşlemler
603
Kazanç
79%
Kâr faktörü
4.17
Maks. düşüş
27%
MSC Gold Stable Pro
Büyüme
531%
Aboneler
17
Haftalar
84
İşlemler
609
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.32
Maks. düşüş
34%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2295 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.