Aris Nurdiansyah

Kukumpul Modal

Aris Nurdiansyah
0 inceleme
26 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
47 (85.45%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (14.55%)
En iyi işlem:
64.90 USD
En kötü işlem:
-125.25 USD
Brüt kâr:
607.56 USD (219 395 pips)
Brüt zarar:
-283.28 USD (117 346 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (238.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
238.51 USD (26)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.60
Alış işlemleri:
50 (90.91%)
Satış işlemleri:
5 (9.09%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
5.90 USD
Ortalama kâr:
12.93 USD
Ortalama zarar:
-35.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-202.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-202.60 USD (2)
Aylık büyüme:
546.30%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
202.60 USD (59.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NQ100.R 29
XAUUSD_MRG 25
EURUSD_MRG 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NQ100.R 174
XAUUSD_MRG 150
EURUSD_MRG 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NQ100.R 87K
XAUUSD_MRG 15K
EURUSD_MRG 52
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.90 USD
En kötü işlem: -125 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +238.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -202.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Kukumpul modal dulu
İnceleme yok
2025.11.26 05:12
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 10.23% of days out of the 176 days of the signal's entire lifetime.
