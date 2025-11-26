- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
47 (85.45%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (14.55%)
En iyi işlem:
64.90 USD
En kötü işlem:
-125.25 USD
Brüt kâr:
607.56 USD (219 395 pips)
Brüt zarar:
-283.28 USD (117 346 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (238.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
238.51 USD (26)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.60
Alış işlemleri:
50 (90.91%)
Satış işlemleri:
5 (9.09%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
5.90 USD
Ortalama kâr:
12.93 USD
Ortalama zarar:
-35.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-202.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-202.60 USD (2)
Aylık büyüme:
546.30%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
202.60 USD (59.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NQ100.R
|29
|XAUUSD_MRG
|25
|EURUSD_MRG
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NQ100.R
|174
|XAUUSD_MRG
|150
|EURUSD_MRG
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NQ100.R
|87K
|XAUUSD_MRG
|15K
|EURUSD_MRG
|52
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +64.90 USD
En kötü işlem: -125 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +238.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -202.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
