Feila Mutia Andarwati

EA Golden Correlation V5

Feila Mutia Andarwati
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 80%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
159
Kârla kapanan işlemler:
118 (74.21%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (25.79%)
En iyi işlem:
49.06 USD
En kötü işlem:
-24.88 USD
Brüt kâr:
606.89 USD (25 221 pips)
Brüt zarar:
-208.27 USD (12 320 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (51.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
74.96 USD (7)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
31.61%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.07
Alış işlemleri:
117 (73.58%)
Satış işlemleri:
42 (26.42%)
Kâr faktörü:
2.91
Beklenen getiri:
2.51 USD
Ortalama kâr:
5.14 USD
Ortalama zarar:
-5.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-97.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-97.95 USD (10)
Aylık büyüme:
1.91%
Yıllık tahmin:
23.13%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
97.95 USD (10.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.36% (97.95 USD)
Varlığa göre:
3.06% (27.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.sv 147
USDCHF.sv 6
EURUSD.sv 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.sv 368
USDCHF.sv 42
EURUSD.sv -11
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.sv 13K
USDCHF.sv 208
EURUSD.sv -42
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.06 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +51.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -97.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TrijayaPratamaFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.26 04:01
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 2.11% of days out of the 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 04:01
80% of trades performed within 2 days. This comprises 1.05% of days out of the 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 04:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
