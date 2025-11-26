SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Only Fans
Herry Purnomo Alamsjah

Only Fans

Herry Purnomo Alamsjah
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -89%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
341
Kârla kapanan işlemler:
188 (55.13%)
Zararla kapanan işlemler:
153 (44.87%)
En iyi işlem:
166.00 USD
En kötü işlem:
-169.50 USD
Brüt kâr:
2 564.15 USD (56 928 pips)
Brüt zarar:
-3 009.67 USD (60 637 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (123.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
202.10 USD (4)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
73.50%
Maks. mevduat yükü:
0.41%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.43
Alış işlemleri:
217 (63.64%)
Satış işlemleri:
124 (36.36%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-1.31 USD
Ortalama kâr:
13.64 USD
Ortalama zarar:
-19.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-167.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-446.28 USD (6)
Aylık büyüme:
23.61%
Yıllık tahmin:
286.50%
Algo alım-satım:
31%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
823.12 USD
Maksimum:
1 026.53 USD (85.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.32% (1 026.03 USD)
Varlığa göre:
0.43% (4.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDv 322
GBPJPYv 6
USDJPYv 4
GBPUSDv 3
NAS100 3
EURUSDv 1
USDCADv 1
EURJPYv 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDv -435
GBPJPYv 6
USDJPYv -12
GBPUSDv 0
NAS100 3
EURUSDv -4
USDCADv -4
EURJPYv 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDv -4.5K
GBPJPYv 1K
USDJPYv -1.2K
GBPUSDv -28
NAS100 1.8K
EURUSDv -193
USDCADv -609
EURJPYv 96
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +166.00 USD
En kötü işlem: -170 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +123.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -167.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.26 04:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
