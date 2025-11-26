- Büyüme
İşlemler:
140
Kârla kapanan işlemler:
99 (70.71%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (29.29%)
En iyi işlem:
25.51 USD
En kötü işlem:
-8.86 USD
Brüt kâr:
370.44 USD (456 885 pips)
Brüt zarar:
-103.82 USD (304 024 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (115.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
115.53 USD (44)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
51.96%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
142
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
11.51
Alış işlemleri:
94 (67.14%)
Satış işlemleri:
46 (32.86%)
Kâr faktörü:
3.57
Beklenen getiri:
1.90 USD
Ortalama kâr:
3.74 USD
Ortalama zarar:
-2.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-23.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.17 USD (7)
Aylık büyüme:
67.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
23.17 USD (2.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.33% (23.17 USD)
Varlığa göre:
2.69% (13.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|123
|BTCUSD
|13
|GBPJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|287
|BTCUSD
|-14
|GBPJPY
|-6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|290K
|BTCUSD
|-136K
|GBPJPY
|-490
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
En iyi işlem: +25.51 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +115.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-Cent2.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 16
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 23
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
IMMFX-Real
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
