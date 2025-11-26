- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
4 (57.14%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (42.86%)
En iyi işlem:
8.97 USD
En kötü işlem:
-9.75 USD
Brüt kâr:
28.03 USD (1 780 pips)
Brüt zarar:
-23.16 USD (1 419 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (28.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.03 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
87.87%
Maks. mevduat yükü:
99.76%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
0.21
Alış işlemleri:
3 (42.86%)
Satış işlemleri:
4 (57.14%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
7.01 USD
Ortalama zarar:
-7.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-22.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.52 USD (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.21 USD
Maksimum:
22.91 USD (24.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.06% (22.70 USD)
Varlığa göre:
29.85% (21.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|361
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.97 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +28.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real3
|1.12 × 17
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.46 × 13
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.59 × 29298
İnceleme yok
