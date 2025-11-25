- Büyüme
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
21 (84.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (16.00%)
En iyi işlem:
17.60 EUR
En kötü işlem:
-19.66 EUR
Brüt kâr:
69.02 EUR (6 425 pips)
Brüt zarar:
-23.50 EUR (2 143 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (20.59 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
20.59 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.32
Alış işlemleri:
10 (40.00%)
Satış işlemleri:
15 (60.00%)
Kâr faktörü:
2.94
Beklenen getiri:
1.82 EUR
Ortalama kâr:
3.29 EUR
Ortalama zarar:
-5.88 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-19.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-19.66 EUR (1)
Aylık büyüme:
50.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
19.66 EUR (14.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|4
|CHFJPY
|2
|CADCHF
|2
|EURCAD
|2
|AUDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|58
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|3
|CHFJPY
|-22
|CADCHF
|4
|EURCAD
|3
|AUDCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5K
|GBPUSD
|353
|EURUSD
|219
|CHFJPY
|-1.7K
|CADCHF
|165
|EURCAD
|210
|AUDCAD
|42
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.60 EUR
En kötü işlem: -20 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +20.59 EUR
Maksimum ardışık zarar: -19.66 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 11
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 4
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 5
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
RoboForexDE-ECN
|0.19 × 63
|
JustForex-Live
|0.20 × 76
|
LQD1-Live01
|0.21 × 24
|
Pepperstone-Demo01
|0.24 × 1047
|
Axiory-Live
|0.26 × 35
|
IronFXBM-Real4
|0.26 × 142
|
RoboForexEU-ProCent
|0.28 × 98
|
ICMarkets-Live12
|0.28 × 114
|
SFM-Live
|0.31 × 112
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 384
|
Axi-US07-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live16
|0.37 × 41
|
Tickmill-Live10
|0.37 × 86
Buscamos entradas para Forex y oro. Depósito mínimo: USD100. Apalancamiento 1:500. Se recomienda copia proporcional.
Recuerde que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, sea prudente con el uso del capital.
