Emilio Lozano Reviriego

LozanoFx

Emilio Lozano Reviriego
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
21 (84.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (16.00%)
En iyi işlem:
17.60 EUR
En kötü işlem:
-19.66 EUR
Brüt kâr:
69.02 EUR (6 425 pips)
Brüt zarar:
-23.50 EUR (2 143 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (20.59 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
20.59 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.32
Alış işlemleri:
10 (40.00%)
Satış işlemleri:
15 (60.00%)
Kâr faktörü:
2.94
Beklenen getiri:
1.82 EUR
Ortalama kâr:
3.29 EUR
Ortalama zarar:
-5.88 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-19.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-19.66 EUR (1)
Aylık büyüme:
50.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
19.66 EUR (14.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 9
GBPUSD 5
EURUSD 4
CHFJPY 2
CADCHF 2
EURCAD 2
AUDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 58
GBPUSD 6
EURUSD 3
CHFJPY -22
CADCHF 4
EURCAD 3
AUDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5K
GBPUSD 353
EURUSD 219
CHFJPY -1.7K
CADCHF 165
EURCAD 210
AUDCAD 42
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.60 EUR
En kötü işlem: -20 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +20.59 EUR
Maksimum ardışık zarar: -19.66 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 11
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 4
Just2Trade-Real3
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 5
EuromarketFX-Live
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
RoboForexDE-ECN
0.19 × 63
JustForex-Live
0.20 × 76
LQD1-Live01
0.21 × 24
Pepperstone-Demo01
0.24 × 1047
Axiory-Live
0.26 × 35
IronFXBM-Real4
0.26 × 142
RoboForexEU-ProCent
0.28 × 98
ICMarkets-Live12
0.28 × 114
SFM-Live
0.31 × 112
Exness-Real18
0.31 × 16
Just2Trade-Real2
0.33 × 384
Axi-US07-Live
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live16
0.37 × 41
Tickmill-Live10
0.37 × 86
438 daha fazla...
Buscamos entradas para Forex y oro. Depósito mínimo: USD100. Apalancamiento 1:500. Se recomienda copia proporcional.

Recuerde que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, sea prudente con el uso del capital.

İnceleme yok
2025.11.25 22:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 22:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
