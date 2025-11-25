SinyallerBölümler
Lucas Guilherme Denigres Baggio

Xpert PAMM Hantec Markets

Lucas Guilherme Denigres Baggio
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 98%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
266
Kârla kapanan işlemler:
188 (70.67%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (29.32%)
En iyi işlem:
1 557.38 USD
En kötü işlem:
-1 269.36 USD
Brüt kâr:
20 093.68 USD (2 850 059 pips)
Brüt zarar:
-10 959.14 USD (2 136 601 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (181.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 509.81 USD (2)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.31
Alış işlemleri:
227 (85.34%)
Satış işlemleri:
39 (14.66%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
34.34 USD
Ortalama kâr:
106.88 USD
Ortalama zarar:
-140.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-363.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 629.20 USD (3)
Aylık büyüme:
15.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.70 USD
Maksimum:
2 759.84 USD (45.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.23% (114.54 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 155
BTCUSD 98
US30 11
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.6K
BTCUSD 4.8K
US30 794
GBPUSD -64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 17K
BTCUSD 673K
US30 24K
GBPUSD -32
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 557.38 USD
En kötü işlem: -1 269 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +181.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -363.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarketsMU-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.11.25 20:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
