- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
266
Kârla kapanan işlemler:
188 (70.67%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (29.32%)
En iyi işlem:
1 557.38 USD
En kötü işlem:
-1 269.36 USD
Brüt kâr:
20 093.68 USD (2 850 059 pips)
Brüt zarar:
-10 959.14 USD (2 136 601 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (181.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 509.81 USD (2)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.31
Alış işlemleri:
227 (85.34%)
Satış işlemleri:
39 (14.66%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
34.34 USD
Ortalama kâr:
106.88 USD
Ortalama zarar:
-140.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-363.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 629.20 USD (3)
Aylık büyüme:
15.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.70 USD
Maksimum:
2 759.84 USD (45.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.23% (114.54 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|155
|BTCUSD
|98
|US30
|11
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.6K
|BTCUSD
|4.8K
|US30
|794
|GBPUSD
|-64
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|17K
|BTCUSD
|673K
|US30
|24K
|GBPUSD
|-32
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 557.38 USD
En kötü işlem: -1 269 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +181.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -363.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarketsMU-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok