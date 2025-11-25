- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (55.56%)
En iyi işlem:
2.04 USD
En kötü işlem:
-0.20 USD
Brüt kâr:
3.05 USD (505 pips)
Brüt zarar:
-0.50 USD (30 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (0.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.04 USD (1)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
54.99%
Maks. mevduat yükü:
5.61%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
8.50
Alış işlemleri:
7 (77.78%)
Satış işlemleri:
2 (22.22%)
Kâr faktörü:
6.10
Beklenen getiri:
0.28 USD
Ortalama kâr:
0.76 USD
Ortalama zarar:
-0.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-0.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.30 USD (4)
Aylık büyüme:
5.10%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.30 USD (0.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.60% (0.30 USD)
Varlığa göre:
7.71% (3.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|479
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.04 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +0.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.04 × 71
|
ICMarketsSC-Live32
|0.31 × 49
|
ICMarketsSC-Live33
|0.57 × 113
|
ICMarketsSC-Live10
|0.62 × 407
|
RoboForex-ECN
|0.93 × 202
|
Pepperstone-Edge07
|1.54 × 13
|
PlaceATrade-Real-4
|2.51 × 130
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|7.25 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 39 USD
5%
0
0
USD
USD
53
USD
USD
2
88%
9
44%
55%
6.10
0.28
USD
USD
8%
1:500