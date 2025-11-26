- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
7 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (30.00%)
En iyi işlem:
2.81 USD
En kötü işlem:
-4.50 USD
Brüt kâr:
13.51 USD (13 492 pips)
Brüt zarar:
-13.50 USD (13 500 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (6.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.78 USD (4)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
10 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
1.93 USD
Ortalama zarar:
-4.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.50 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
30%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.11 USD
Maksimum:
4.66 USD (1.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|-8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.81 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
