İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
20 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (16.67%)
En iyi işlem:
11.76 USD
En kötü işlem:
-0.52 USD
Brüt kâr:
34.25 USD (2 265 pips)
Brüt zarar:
-0.78 USD (51 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (24.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.16 USD (9)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.58%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
64.37
Alış işlemleri:
21 (87.50%)
Satış işlemleri:
3 (12.50%)
Kâr faktörü:
43.91
Beklenen getiri:
1.39 USD
Ortalama kâr:
1.71 USD
Ortalama zarar:
-0.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.52 USD (1)
Aylık büyüme:
15.57%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.52 USD (0.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.25% (0.52 USD)
Varlığa göre:
30.52% (76.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
En iyi işlem: +11.76 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +24.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Gold# M1 Ai trading ( 11/24~ )
🟢 TimeFrame : 1 minute
🟢 1 day profit : 5% ~ 10%
🟢 $100 = 0.01 lot
