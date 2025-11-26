- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
34 (89.47%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (10.53%)
En iyi işlem:
3.04 USD
En kötü işlem:
-0.93 USD
Brüt kâr:
62.46 USD (1 987 pips)
Brüt zarar:
-17.86 USD (93 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (38.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.50 USD (21)
Sharpe oranı:
1.69
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
48 saniye
Düzelme faktörü:
23.60
Alış işlemleri:
28 (73.68%)
Satış işlemleri:
10 (26.32%)
Kâr faktörü:
3.50
Beklenen getiri:
1.17 USD
Ortalama kâr:
1.84 USD
Ortalama zarar:
-4.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.93 USD (1)
Aylık büyüme:
9.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.48 USD
Maksimum:
1.89 USD (0.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD.c
|23
|USDJPY.c
|15
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD.c
|25
|USDJPY.c
|19
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD.c
|869
|USDJPY.c
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.04 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +38.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LongAsiaGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
VERY NICE MANUL TRADING,DAILY 1%.
İnceleme yok