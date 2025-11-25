- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
1.03 USD
En kötü işlem:
-0.60 USD
Brüt kâr:
3.45 USD (481 pips)
Brüt zarar:
-1.17 USD (149 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.99 USD (3)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
93.63%
Maks. mevduat yükü:
28.77%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
2.30
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
8 (100.00%)
Kâr faktörü:
2.95
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
0.58 USD
Ortalama zarar:
-0.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.90 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.15 USD
Maksimum:
0.99 USD (1.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.87% (0.96 USD)
Varlığa göre:
8.97% (4.47 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|5
|GBPUSD
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD
|0
|GBPUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD
|127
|GBPUSD
|205
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.03 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Aglobe-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.71 × 17
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|1.67 × 3
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
Tickmill-Live
|1.94 × 5343
|
AdmiralMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Alpari-MT5
|2.00 × 4
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.15 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 37
|
itexsys-Platform
|2.50 × 2
|
Coinexx-Live
|2.90 × 20
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 4
|3.05 × 269
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.21 × 103
|
Exness-MT5Real5
|3.52 × 50
