- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
110 (94.82%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (5.17%)
En iyi işlem:
24.00 USD
En kötü işlem:
-23.79 USD
Brüt kâr:
658.00 USD (5 846 pips)
Brüt zarar:
-173.98 USD (263 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (31.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
192.52 USD (21)
Sharpe oranı:
0.94
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
16.25
Alış işlemleri:
74 (63.79%)
Satış işlemleri:
42 (36.21%)
Kâr faktörü:
3.78
Beklenen getiri:
4.17 USD
Ortalama kâr:
5.98 USD
Ortalama zarar:
-29.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-23.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.79 USD (1)
Aylık büyüme:
13.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
29.79 USD (2.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD.c
|45
|USDJPY.c
|35
|EURUSD.c
|24
|AUDUSD.c
|11
|AUDJPY.c
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD.c
|207
|USDJPY.c
|156
|EURUSD.c
|37
|AUDUSD.c
|81
|AUDJPY.c
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD.c
|1.7K
|USDJPY.c
|2.4K
|EURUSD.c
|972
|AUDUSD.c
|498
|AUDJPY.c
|58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.00 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +31.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LongAsiaGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok