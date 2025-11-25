SinyallerBölümler
Dwiyan Valentino C Sinaga

Supersonic

Dwiyan Valentino C Sinaga
0 inceleme
50 hafta
0 / 0 USD
0%
IntlMitraFutures-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
97 (97.97%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (2.02%)
En iyi işlem:
48.88 USD
En kötü işlem:
-0.06 USD
Brüt kâr:
702.92 USD (69 899 pips)
Brüt zarar:
-0.09 USD (3 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
92 (674.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
674.52 USD (92)
Sharpe oranı:
0.94
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
111 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
11713.83
Alış işlemleri:
99 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
7810.22
Beklenen getiri:
7.10 USD
Ortalama kâr:
7.25 USD
Ortalama zarar:
-0.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.06 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.06 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.h 99
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.h 703
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.h 70K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +48.88 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 92
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +674.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IntlMitraFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Why should you copy my signals? The answer is simple.

This trading strategy for XAUUSD combines scalping and swing trading, consistently taking buy positions with low drawdown.

It's recommended to start with a minimum capital of $1000 and trade with a lot size of 0.01, with a maximum of two positions at different entry prices.

"Follow my signals and enjoy consistent monthly profits, just as I do".

2025.11.25 11:11
Trading operations on the account were performed for only 47 days. This comprises 13.66% of days out of the 344 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 111 days
