- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
15 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (37.50%)
En iyi işlem:
10.14 KWD
En kötü işlem:
-10.07 KWD
Brüt kâr:
44.37 KWD (10 226 203 pips)
Brüt zarar:
-24.85 KWD (761 273 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (16.82 KWD)
Maksimum ardışık kâr:
16.82 KWD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
114.58%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.98
Alış işlemleri:
12 (50.00%)
Satış işlemleri:
12 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
0.81 KWD
Ortalama kâr:
2.96 KWD
Ortalama zarar:
-2.76 KWD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2.28 KWD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.07 KWD (1)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.29 KWD
Maksimum:
20.01 KWD (154.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 KWD)
Varlığa göre:
84.40% (19.18 KWD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSDm
|91
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSDm
|442K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.14 KWD
En kötü işlem: -10 KWD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16.82 KWD
Maksimum ardışık zarar: -2.28 KWD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Using trend lines. Mark up the Daily opening line. Wait for 8am opening candlestick to form, mark that line.
Once daily low and daily high have been formed, mark those two price lines also.
These levels will be your key levels; we then wait for price to move in either direction. The 8am price line becomes a safe zone for entry; all buy signals should be below the daily open and 8am line. All sell entries are above the daily open and 8am line.
Once daily low and daily high have been formed, mark those two price lines also.
These levels will be your key levels; we then wait for price to move in either direction. The 8am price line becomes a safe zone for entry; all buy signals should be below the daily open and 8am line. All sell entries are above the daily open and 8am line.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
23
KWD
KWD
1
0%
24
62%
100%
1.78
0.81
KWD
KWD
84%
1:50