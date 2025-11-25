SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BTC Buy
Sibusiso Moses Mkhwane

BTC Buy

Sibusiso Moses Mkhwane
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Exness-MT5Real9
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
15 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (37.50%)
En iyi işlem:
10.14 KWD
En kötü işlem:
-10.07 KWD
Brüt kâr:
44.37 KWD (10 226 203 pips)
Brüt zarar:
-24.85 KWD (761 273 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (16.82 KWD)
Maksimum ardışık kâr:
16.82 KWD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
114.58%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.98
Alış işlemleri:
12 (50.00%)
Satış işlemleri:
12 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
0.81 KWD
Ortalama kâr:
2.96 KWD
Ortalama zarar:
-2.76 KWD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2.28 KWD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.07 KWD (1)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.29 KWD
Maksimum:
20.01 KWD (154.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 KWD)
Varlığa göre:
84.40% (19.18 KWD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm 91
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm 442K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.14 KWD
En kötü işlem: -10 KWD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16.82 KWD
Maksimum ardışık zarar: -2.28 KWD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Using trend lines. Mark up the Daily opening line. Wait for 8am opening candlestick to form, mark that line. 
Once daily low and daily high have been formed, mark those two price lines also.
These levels will be your key levels; we then wait for price to move in either direction. The 8am price line becomes a safe zone for entry; all buy signals should be below the daily open and 8am line. All sell entries are above the daily open and 8am line.
İnceleme yok
2025.11.25 10:11
High current drawdown in 70% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 10:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 10:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.25 10:11
A large drawdown may occur on the account again
