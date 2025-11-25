- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
229
Kârla kapanan işlemler:
86 (37.55%)
Zararla kapanan işlemler:
143 (62.45%)
En iyi işlem:
227.20 USD
En kötü işlem:
-200.50 USD
Brüt kâr:
10 805.79 USD (327 662 pips)
Brüt zarar:
-9 369.69 USD (302 847 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 481.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 481.46 USD (9)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.85
Alış işlemleri:
136 (59.39%)
Satış işlemleri:
93 (40.61%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
6.27 USD
Ortalama kâr:
125.65 USD
Ortalama zarar:
-65.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-451.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 683.31 USD (13)
Aylık büyüme:
-7.13%
Yıllık tahmin:
-86.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 295.07 USD
Maksimum:
1 683.31 USD (39.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.23% (1 182.47 USD)
Varlığa göre:
0.33% (18.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|227
|CHFJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.5K
|CHFJPY
|-71
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|27K
|CHFJPY
|-2K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +227.20 USD
En kötü işlem: -201 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +1 481.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -451.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
NordGroupInv-Real2
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 2
|
TradeKings-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
AETOS-Live
|0.00 × 1
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 1
|
Nefteprombank-Real
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-57%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
26
0%
229
37%
100%
1.15
6.27
USD
USD
81%
1:50