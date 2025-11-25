SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Strong
Fitri Yansyah

Strong

Fitri Yansyah
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
45 (44.11%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (55.88%)
En iyi işlem:
247.89 USD
En kötü işlem:
-1 506.00 USD
Brüt kâr:
6 605.32 USD (145 919 pips)
Brüt zarar:
-10 615.48 USD (214 915 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (2 536.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 536.69 USD (17)
Sharpe oranı:
-0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
25.61%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
70 (68.63%)
Satış işlemleri:
32 (31.37%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-39.32 USD
Ortalama kâr:
146.78 USD
Ortalama zarar:
-186.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-4 484.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 484.43 USD (15)
Aylık büyüme:
-64.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 158.54 USD
Maksimum:
5 968.37 USD (74.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
8.41% (187.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 89
GBPJPY 3
NZDJPY 2
NQ100.R 1
CHFJPY 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
AUDJPY 1
EURJPY 1
USDJPY 1
CADJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -3.8K
GBPJPY -77
NZDJPY 69
NQ100.R -147
CHFJPY 43
GBPUSD 33
EURUSD -37
AUDJPY 44
EURJPY -48
USDJPY -47
CADJPY -47
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -44K
GBPJPY -1.6K
NZDJPY 1.6K
NQ100.R -24K
CHFJPY 1K
GBPUSD 499
EURUSD -499
AUDJPY 1K
EURJPY -1K
USDJPY -1K
CADJPY -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +247.89 USD
En kötü işlem: -1 506 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +2 536.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 484.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
312 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.25 08:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Strong
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
2.2K
USD
4
0%
102
44%
100%
0.62
-39.32
USD
8%
1:50
