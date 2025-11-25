- Büyüme
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
45 (44.11%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (55.88%)
En iyi işlem:
247.89 USD
En kötü işlem:
-1 506.00 USD
Brüt kâr:
6 605.32 USD (145 919 pips)
Brüt zarar:
-10 615.48 USD (214 915 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (2 536.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 536.69 USD (17)
Sharpe oranı:
-0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
25.61%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
70 (68.63%)
Satış işlemleri:
32 (31.37%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-39.32 USD
Ortalama kâr:
146.78 USD
Ortalama zarar:
-186.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-4 484.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 484.43 USD (15)
Aylık büyüme:
-64.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 158.54 USD
Maksimum:
5 968.37 USD (74.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
8.41% (187.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|GBPJPY
|3
|NZDJPY
|2
|NQ100.R
|1
|CHFJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|AUDJPY
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-3.8K
|GBPJPY
|-77
|NZDJPY
|69
|NQ100.R
|-147
|CHFJPY
|43
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|-37
|AUDJPY
|44
|EURJPY
|-48
|USDJPY
|-47
|CADJPY
|-47
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-44K
|GBPJPY
|-1.6K
|NZDJPY
|1.6K
|NQ100.R
|-24K
|CHFJPY
|1K
|GBPUSD
|499
|EURUSD
|-499
|AUDJPY
|1K
|EURJPY
|-1K
|USDJPY
|-1K
|CADJPY
|-1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
En iyi işlem: +247.89 USD
En kötü işlem: -1 506 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +2 536.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 484.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
Alpari-PRO
|0.00 × 1
AM-UK-Live
|0.00 × 2
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
FXNet-Real
|0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
Deltastock-Live
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 23
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
Exness-Real16
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
