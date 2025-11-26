- Büyüme
İşlemler:
282
Kârla kapanan işlemler:
150 (53.19%)
Zararla kapanan işlemler:
132 (46.81%)
En iyi işlem:
297.47 USD
En kötü işlem:
-291.96 USD
Brüt kâr:
27 973.23 USD (558 616 pips)
Brüt zarar:
-16 961.66 USD (329 763 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (2 454.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 454.24 USD (13)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.03%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.28
Alış işlemleri:
195 (69.15%)
Satış işlemleri:
87 (30.85%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
39.05 USD
Ortalama kâr:
186.49 USD
Ortalama zarar:
-128.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 958.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 958.35 USD (13)
Aylık büyüme:
-5.13%
Yıllık tahmin:
-62.29%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 353.86 USD (17.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.71% (3 353.86 USD)
Varlığa göre:
5.71% (521.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|248
|EURJPY
|8
|USDJPY
|6
|GBPJPY
|4
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|4
|CHFJPY
|3
|CADJPY
|2
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|11K
|EURJPY
|115
|USDJPY
|-43
|GBPJPY
|-106
|AUDJPY
|0
|NZDJPY
|195
|CHFJPY
|-59
|CADJPY
|-9
|GBPUSD
|112
|EURUSD
|-48
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|225K
|EURJPY
|2.7K
|USDJPY
|-622
|GBPJPY
|-1.7K
|AUDJPY
|0
|NZDJPY
|3.6K
|CHFJPY
|-1K
|CADJPY
|0
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|-499
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +297.47 USD
En kötü işlem: -292 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +2 454.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 958.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 23
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
