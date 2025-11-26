SinyallerBölümler
Fitri Yansyah

Fikristrong77

Fitri Yansyah
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 234%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
282
Kârla kapanan işlemler:
150 (53.19%)
Zararla kapanan işlemler:
132 (46.81%)
En iyi işlem:
297.47 USD
En kötü işlem:
-291.96 USD
Brüt kâr:
27 973.23 USD (558 616 pips)
Brüt zarar:
-16 961.66 USD (329 763 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (2 454.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 454.24 USD (13)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.03%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.28
Alış işlemleri:
195 (69.15%)
Satış işlemleri:
87 (30.85%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
39.05 USD
Ortalama kâr:
186.49 USD
Ortalama zarar:
-128.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 958.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 958.35 USD (13)
Aylık büyüme:
-5.13%
Yıllık tahmin:
-62.29%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 353.86 USD (17.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.71% (3 353.86 USD)
Varlığa göre:
5.71% (521.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 248
EURJPY 8
USDJPY 6
GBPJPY 4
AUDJPY 4
NZDJPY 4
CHFJPY 3
CADJPY 2
GBPUSD 2
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 11K
EURJPY 115
USDJPY -43
GBPJPY -106
AUDJPY 0
NZDJPY 195
CHFJPY -59
CADJPY -9
GBPUSD 112
EURUSD -48
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 225K
EURJPY 2.7K
USDJPY -622
GBPJPY -1.7K
AUDJPY 0
NZDJPY 3.6K
CHFJPY -1K
CADJPY 0
GBPUSD 1.5K
EURUSD -499
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +297.47 USD
En kötü işlem: -292 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +2 454.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 958.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
312 daha fazla...
İnceleme yok
