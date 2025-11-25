SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EABR
Teerathad Booranawisedkul

EABR

Teerathad Booranawisedkul
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (66.67%)
En iyi işlem:
1.15 USD
En kötü işlem:
-8.72 USD
Brüt kâr:
1.15 USD (60 pips)
Brüt zarar:
-10.42 USD (354 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (1.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.15 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.72
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
38 saniye
Düzelme faktörü:
-0.89
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
3 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.11
Beklenen getiri:
-3.09 USD
Ortalama kâr:
1.15 USD
Ortalama zarar:
-5.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.17 USD (2)
Aylık büyüme:
-3.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.42 USD
Maksimum:
10.42 USD (3.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.45% (10.35 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -294
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.15 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Dukascopy-live-mt5-1
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsEU-MT5-5
0.92 × 13
Exness-MT5Real3
0.94 × 16
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
91 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.25 08:01
Share of trading days is too low
2025.11.25 08:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 08:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 07:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 07:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 07:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 07:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 07:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.25 07:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 16 days
