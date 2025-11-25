SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Holo Forex 101
Razu Ahmed Toha

Holo Forex 101

Razu Ahmed Toha
0 inceleme
28 hafta
0 / 0 USD
0%
EightcapGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
254
Kârla kapanan işlemler:
196 (77.16%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (22.83%)
En iyi işlem:
615.42 USD
En kötü işlem:
-160.68 USD
Brüt kâr:
2 622.09 USD (857 330 pips)
Brüt zarar:
-752.13 USD (194 692 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (84.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
626.98 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
7.38
Alış işlemleri:
215 (84.65%)
Satış işlemleri:
39 (15.35%)
Kâr faktörü:
3.49
Beklenen getiri:
7.36 USD
Ortalama kâr:
13.38 USD
Ortalama zarar:
-12.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-103.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-160.68 USD (1)
Aylık büyüme:
156.53%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
225.82 USD
Maksimum:
253.51 USD (197.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 189
BTCUSD 21
USDJPY 11
USOUSD 9
EURUSD 9
NDX100 8
US30 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.9K
BTCUSD 77
USDJPY -21
USOUSD -5
EURUSD -46
NDX100 -43
US30 8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 13K
BTCUSD 703K
USDJPY -317
USOUSD -361
EURUSD -1.6K
NDX100 -60K
US30 7.9K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +615.42 USD
En kötü işlem: -161 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +84.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -103.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Eightcap-Live
0.00 × 4
EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 49
Tickmill-Live
0.00 × 36
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Trading Instrument: XAUUSD
Trading Approach: Short-term intraday trading with frequent entries.
Lot Size: Fixed small volume (0.02 lots per trade) for controlled exposure.
Risk Management: No martingale, no grid, no averaging up. Every position is opened with a predefined volume.
Stop-Loss / Take-Profit: Used on all trades.
Holding Time: Mostly short-term. Positions are usually closed within the same session.
Strategy Logic: Trades are executed based on market momentum, volatility behavior, and key intraday levels. The goal is to capture small, consistent price movements on gold.
Drawdown Control: Risk is managed through small fixed lots and controlled trade frequency.
Leverage Requirements: Suitable for accounts with moderate leverage.
Recommended Deposit: Use a balance that fits your personal risk tolerance and broker conditions.
Important Notice: Past results do not guarantee future performance. Market conditions may change. Copy only with capital you can afford to risk.
