- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
254
Kârla kapanan işlemler:
196 (77.16%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (22.83%)
En iyi işlem:
615.42 USD
En kötü işlem:
-160.68 USD
Brüt kâr:
2 622.09 USD (857 330 pips)
Brüt zarar:
-752.13 USD (194 692 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (84.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
626.98 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
7.38
Alış işlemleri:
215 (84.65%)
Satış işlemleri:
39 (15.35%)
Kâr faktörü:
3.49
Beklenen getiri:
7.36 USD
Ortalama kâr:
13.38 USD
Ortalama zarar:
-12.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-103.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-160.68 USD (1)
Aylık büyüme:
156.53%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
225.82 USD
Maksimum:
253.51 USD (197.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|189
|BTCUSD
|21
|USDJPY
|11
|USOUSD
|9
|EURUSD
|9
|NDX100
|8
|US30
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.9K
|BTCUSD
|77
|USDJPY
|-21
|USOUSD
|-5
|EURUSD
|-46
|NDX100
|-43
|US30
|8
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|703K
|USDJPY
|-317
|USOUSD
|-361
|EURUSD
|-1.6K
|NDX100
|-60K
|US30
|7.9K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +615.42 USD
En kötü işlem: -161 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +84.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -103.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trading Instrument: XAUUSD
Trading Approach: Short-term intraday trading with frequent entries.
Lot Size: Fixed small volume (0.02 lots per trade) for controlled exposure.
Risk Management: No martingale, no grid, no averaging up. Every position is opened with a predefined volume.
Stop-Loss / Take-Profit: Used on all trades.
Holding Time: Mostly short-term. Positions are usually closed within the same session.
Strategy Logic: Trades are executed based on market momentum, volatility behavior, and key intraday levels. The goal is to capture small, consistent price movements on gold.
Drawdown Control: Risk is managed through small fixed lots and controlled trade frequency.
Leverage Requirements: Suitable for accounts with moderate leverage.
Recommended Deposit: Use a balance that fits your personal risk tolerance and broker conditions.
Important Notice: Past results do not guarantee future performance. Market conditions may change. Copy only with capital you can afford to risk.
