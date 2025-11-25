- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
644
Kârla kapanan işlemler:
492 (76.39%)
Zararla kapanan işlemler:
152 (23.60%)
En iyi işlem:
45.85 USD
En kötü işlem:
-49.70 USD
Brüt kâr:
2 980.74 USD (254 084 pips)
Brüt zarar:
-1 382.49 USD (94 332 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (29.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
689.15 USD (41)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
18.52%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
653
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
3.60
Alış işlemleri:
535 (83.07%)
Satış işlemleri:
109 (16.93%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
2.48 USD
Ortalama kâr:
6.06 USD
Ortalama zarar:
-9.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-11.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-408.55 USD (15)
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
443.55 USD (7.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.47% (443.55 USD)
Varlığa göre:
10.02% (602.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|389
|US100
|73
|US500
|66
|DE30
|58
|FR40
|58
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.5K
|US100
|48
|US500
|26
|DE30
|37
|FR40
|14
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|42K
|US100
|48K
|US500
|26K
|DE30
|32K
|FR40
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.85 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +29.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|2.54 × 583
HI
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
32%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
1
99%
644
76%
100%
2.15
2.48
USD
USD
10%
1:500