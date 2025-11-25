SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Oro
Darwin Enrique Baluarte Saldarriaga

Oro

Darwin Enrique Baluarte Saldarriaga
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 32%
FBS-Real-10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
644
Kârla kapanan işlemler:
492 (76.39%)
Zararla kapanan işlemler:
152 (23.60%)
En iyi işlem:
45.85 USD
En kötü işlem:
-49.70 USD
Brüt kâr:
2 980.74 USD (254 084 pips)
Brüt zarar:
-1 382.49 USD (94 332 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (29.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
689.15 USD (41)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
18.52%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
653
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
3.60
Alış işlemleri:
535 (83.07%)
Satış işlemleri:
109 (16.93%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
2.48 USD
Ortalama kâr:
6.06 USD
Ortalama zarar:
-9.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-11.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-408.55 USD (15)
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
443.55 USD (7.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.47% (443.55 USD)
Varlığa göre:
10.02% (602.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 389
US100 73
US500 66
DE30 58
FR40 58
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.5K
US100 48
US500 26
DE30 37
FR40 14
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 42K
US100 48K
US500 26K
DE30 32K
FR40 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.85 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +29.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
ICMarketsSC-Live04
2.54 × 583
23 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
HI
İnceleme yok
2025.11.25 03:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 03:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Oro
Ayda 30 USD
32%
0
0
USD
6.6K
USD
1
99%
644
76%
100%
2.15
2.48
USD
10%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.