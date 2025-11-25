SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / From101V2
Foo Meng Shin

From101V2

Foo Meng Shin
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 2%
OANDA-v20 Live-4
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
693
Kârla kapanan işlemler:
431 (62.19%)
Zararla kapanan işlemler:
262 (37.81%)
En iyi işlem:
138.34 USD
En kötü işlem:
-39.78 USD
Brüt kâr:
1 140.01 USD (46 075 pips)
Brüt zarar:
-842.18 USD (55 907 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (16.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
240.50 USD (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.29%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
217
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
1.12
Alış işlemleri:
354 (51.08%)
Satış işlemleri:
339 (48.92%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.43 USD
Ortalama kâr:
2.65 USD
Ortalama zarar:
-3.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-30.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-264.87 USD (11)
Aylık büyüme:
1.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
264.87 USD (1.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.72% (264.87 USD)
Varlığa göre:
0.08% (11.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 319
AUDNZD 133
EURGBP 121
AUDUSD 87
CADCHF 33
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 132
AUDNZD 46
EURGBP 63
AUDUSD 40
CADCHF 16
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -3.6K
AUDNZD -9.8K
EURGBP 3K
AUDUSD 1.6K
CADCHF -973
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +138.34 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +16.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

KohleCapitalMarkets-Live
0.67 × 6
MonetaMarkets-Live01
0.90 × 21
OANDA-v20 Live-1
2.00 × 6
OANDA-v20 Live-2
2.00 × 11
FusionMarkets-Demo
11.00 × 1
UPDATE
İnceleme yok
2025.11.25 02:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
